DRAGANINA ISKRENA ISPOVEST O TONIJU: Suprug je SVE ŠTO IMA prepisao na moje ime!

"Toni i ja volimo se od prvog dana koliko i danas. Za njega je žena svetinja. On je svestan koliko sam rizikovala zbog karijere i svega ostalog kada sam pristala da se preselim u Beč i udam za njega. Imamo divan brak i divnu decu. Sve to njega ispunjava i on je zbog svega što je doživeo i dobio od mene rešio da prepiše ono što poseduje na moje ime", potvrdila je Dragana Mirković pisanje pojedinih medija.

Dragana i njen suprug Toni Bijelić žive u luksuznoj vili u Beču. Ona poseduje bazen, mnogo dragocenosti a u njoj se nalaze i Svarovski kristali. Pored toga, oni poseduju i firmu za prodaju automobila, vozni park, kao i televiziju.

