FANOVI JUŽNOG VETRA NASRNULI NA KARLEUŠU: Prebićemo te jer nam pljuješ Sinana!

Fanovi Sinana Sakića nasrnuli su na Jelenu Karleušu, saznaje Kurir. Pevačica je pre tri nedelje, dok se vraćala s nastupa u inostranstvu, u avionu srela Sinana, kog je često prozivala u „Zvezdama Granda“. Mala od skandala je prva prišla folkeru i započela razgovor.

- Tada joj je on rekao: „Pa, sestro moja, šta mi to radiš? Zar ti da me tako blatiš? Otkad to moje pesme ne valjaju za tebe?“ - rekao je naš izvor koji se zatekao na licu mesta, insistirajući da mu ne pominjemo ime.



- Sinana je mnogo pogodilo to što je JK u „Zvezdama Granda“ javno govorila da je Sakićeva, ali i muzika celog Južnog vetra džiberska i seljoberska. To joj je zamerio, ali se ona nije dala. Ponavljala je da je od svog mišljenja ne odustaje, ali da nikako nije htela da ga uvredi. Dok su oni diskutovali, u razgovor su se umešali momci koji su sedeli u njihovoj blizini, pa je situacija brzo došla na ivicu incidenta. Njih četvorica su ljubitelji Sinanove muzike, pa su napali Karleušu. Svašta su joj govorili, bili su brutalni prema njoj. U jednom momentu je delovalo kao da će doći do tuče, u kojoj bi verovatno Karleuša izvukla deblji kraj. Tada smo Sinan i ja smirili situaciju i zamolili momke da se udalje, kako ne bi nastao haos u avionu. Tako je Jelena, na sreću, izbegla batine - rekao je naš izvor.



Tim povodom pokušali smo da kontaktiramo s JK i Sinanom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.



Otkrivena još jedna tajna

JK HTELA DUET SA SINANOM!



Sinana su pogodile Jelenine prozivke zato što su njih dvoje bili prijatelji, čak je trebalo i da snime duet!

- JK često na nastupima peva Sinanovu pesmu „Otkad sam se rodio“ i to svi znaju, postoje snimci na internetu gde se to može videti. Pre nekoliko godina predlagala je Sinanu da snime duet i on je pristao, ali se to kasnije izjalovilo. Zato je Sakiću bilo krivo kad ga je ona prozivala - kaže naš izvor.

Autor: Ivan Ercegovcević,Foto: Stefan Jokić