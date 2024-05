PRVI MUŠKARAC KOJI JE PROGLAŠEN ZA ŽENU GODINE Otac mu varao majku SA TETKOM, do treće godine samo PLAKAO, a supruga ga nasamarila

Nadimak Bono Voks, što na latinskom znači dobar glas, dao mu je prijatelj koji je video da se tako zove prodavnica slušnih aparata. Njegov život su obeležile tragedije i pobune, sve dok nije upoznao ženu svog života i sav svoj fokus stavio na muziku.

Bono Voks je rođen u Dablinu 10. maja 1960. godine, i danas slavi 64. rođendan, a pravo ime mu je Pol Dejvid Hjuson. Kao dete, do treće godine, Bono nije prestajao da plače. Vodili su ga na sva moguća ispitivanja, sumnjalo se i na srčane probleme, ali ništa nije dijagnostikovano.

Tek mnogo godina kasnije, kardiolog je rekao Bonu da možda pati od retke anomalije, „ekscentričnog srca“, što je neprijatno, ali nije opasno po život.

'Antihrist' je još gori kod kuće i u školi

U vreme kada je krenuo u školu, Bono je već bio mali buntovnik, uvek spreman na sve moguće nestašluke. Kod kuće su ga zvali „antihrist“, a u školi mu je bilo još gore – stalno se tukao kad bi video neku nepravdu. Nije napredovao ni u Gimnaziji Svetog Patrika, strogoj i konzervativnoj srednjoj školi iz koje je izbačen posle prve godine jer je bacio pseći izmet na učiteljicu.

Mnogo toga se promenilo kada je prešao u drugu školu, Mount Templ, modernu i liberalnu školu koju pohađaju deca svih vera. Tamo je brzo pronašao prijatelje i čak se zainteresovao za učenje, pa su roditelji rekli da im se sin preporodio.

Nesreća koja mu je promenila život

Njegov deda po majci je umro od srčanog udara, a Bonova majka Iris se onesvestila na njegovoj sahrani. Svi su pretpostavili da je to zbog tuge i žalosti, ali se ispostavilo da je doživela moždani udar. Iris Hjuson je umrla četiri dana kasnije, u bolničkoj sobi, nakon što je isključeno održavanje života.

Ljubav kao spasenje

Tada se u njegovom životu pojavila jedna svetla tačka. Na Maunt Templ upisao se novi studentkinja, koja ga je odmah osvojila – Alison Stjuart. Bono ju je video prvog dana kada je došla u školu i odmah se zaljubio. Crnokosa devojka sa jarko crvenim usnama izgledala mu je neverovatno lepo, kao da nije sa ovog sveta.

"Pored njene lepote, neopisivo me je privukla njena smirenost. Delovala je mnogo zrelije od mene. Nekoliko nedelja nakon što sam je upoznao, postala je moja devojka, a nekoliko godina kasnije smo se venčali", opisao je kasnije početak njihove veze.

Platio je što je zaboravio njen rođendan

Bono i Ali su i danas u braku, a iako je među njima povremeno dolazilo do svađa, nisu dozvolili da ih to udalji jedno od drugog. Dok je Bono snimao album Joshua Tree, na primer, bio je toliko zauzet poslom da je zaboravio rođendan svoje žene, pa joj je napisao pesmu "Sveetest Thing" da bi to nadoknadio, a u spotu se vozi u kočija dok reči „izvini”, pa „zaista mi je žao” i „zaista mi je, baš mi je žao”... Ali ona mu je oprostila, pod uslovom da profit od pesme pripadne njoj pa da ih može platiti fondaciji za pomoć deci iz Černobila.

Kako je dobio nadimak?

U to vreme, u prvoj polovini sedamdesetih, Bono je bio član ulične bande Lipton Village, odakle je i dobio ime po kome je danas poznat. Članovi su jedni drugima davali nadimke, pa je Bono jedno vreme bio Hajsman, zatim Hausmen, Bon Marej i Bono Voks iz O'Konel strita, i na kraju samo Bono Voks - kako ga je nazvao njegov prijatelj Gevin Fridej. Bonu se nadimak nije dopao sve dok mu Gevin nije objasnio da je to ime video u prodavnici slušnih aparata i da na latinskom znači - dobar glas. Od tada ga tako zovu svi, ne samo prijatelji i saigrači, već i svi u porodici.

Bono je prvi muškarac koji je proglašen za ženu godine

Ovu je prestižnu nagradu uručio je Glamour Magazin Bonu zahvaljujući njegovom aktivizmu, radu na promisanju ravnopravnosti polova i osnaživanju žena širom sveta. Njegova kampanja "Siromaštvo je seksizam" pokrenuta je kako bi pomogao najsiromašnijim ženama da dobiju pristup hrani, čistoj vodi, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, ali ona se bavila i građanskim i ljudskim pravima kao i zaštitom od seksualnog nasilja.

"Siguran sam da ne zaslužujem ovu nagradu, ali sam na njoj duboko zahvalan. Zahvalan sam zato što imam priliku reći da borbu za ravnopravnost spolova ne možemo dobiti ako se u nju ne uključe i muškarci. Mi smo krivi za velik deo problema i zato se moramo potruditi oko rešenja“, izjavio je Bono prilikom preuzimanja nagrade.

Rođak mu je ustvari polubrat

Bono je pre nekoliko godina otkrio da je njegov polubrat Skot Rankin proizvod afere između njegovog oca Boba i njegove tetke Barbare.

Ovo saznanje mu je otvorilo oči i konačno je shvatio razloge čudnog ponašanja svog oca u nekim događajima ključnim za porodicu.

Barbara, koja još uvek živi u Dablinu, bila je udata za njegovog ujaka Džeka, koji je preminuo 2020. godine. Razotkrivanje afere između Boba i Iris u to vreme u konzervativnoj, katoličkoj Irskoj donelo bi potencijalno pogubne posledice pa je umesto toga afera postala tajna.

Bono je saznao za tu tajnu tek 2000. godine, godinu dana pre nego što je njegov otac Bob umro od raka.

