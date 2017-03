(FOTO) BILA JE NAJOMRAŽENIJA UČESNICA VELIKOG BRATA: Slikala se NAGA, evo kako DANAS izgleda

Opasna Novosađanka udružila se sa Enom Popov i bila favorit na početku.

"Sa Enom sam izgubila kontakt. Nije bilo nikakve svađe i to. Jednostavno su nam se putevi razišli. Druga mesta za izlaske, profil ljudi. VB mi je više doneo lošeg nego dobrog. Slikala sam se u vešu. Nije me niko na to terao, ali sad, kad neki poslodavac vidi te fotografije odmah me drugačije posmatra. Menadžerka koja se slikala u donjem vešu! Zato dalje nisam pokušavala da uđem u još neki rijaliti, niti bih se sad usudila", rekla je ranije Jelena.

Kurir TV: Gde su i šta rade zaboravljene rijaliti zvezde?

Još nekoliko skandala vezivalo se za njeno ime nakon izlaska, a bili su poslovne prirode, ali ona se od tada povukla u ilegalu i trudi se da zaboravi "ružnu prošlost" vezanu za Velikog brata, za kog tvrdi da joj je doneo mnogo više ružnih nego lepih stvari u životu.

