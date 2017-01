(FOTO) ONA JE BOMBA IAKO JE ZAKOPČANA DO GRLA: Ti nisi normalna! Gde si bila do sada?! Stars 23:00, 21.01.2017. 347

"Gde si bila do sada?" pitali su se svi kada je Sanja otpevala pesme.



"Ja ću prvi! Ti si tako talentovana! Ti si mrak! I svaka ti čast! Nisi normalna odmah se vidi, u pozitivnom smilsu, e to je to. Dest plus" rekao je Lukas, a Karleuši se dopao izbor pesama.

"Jako hrabro! Hrabar izbor pesama. Suknja je fantastična, bodi top. Nastavi ovako... još više agresivno, seksi... time ćeš se izdvojiti", rekla je Karleuša. Tajanstveni član žirija je pohvalio Sanjin izgled.



"Devojka je bomba, a zakopčana do grla! Nema dalje, što se mene tiče, ti si u finalu do finala, tako zakopčana" rekao je tajanstveni.

"Neću da dužim, bila si odlična. Što kaže Aca Lukas dobri vokali moraju da nose dijagnozu, ti dijagnozu imaš, svaka čast", rekla je Marija Šerifović. Ani Bekuti se takođe dopala Sanja, a poručila joj je da ide samo napred.

"Ti si rođena za secnu, ti si neko ko se pamti. I da te ne vidim znala bih ko si. To je ono što je btino. Imaš sve što treba", priznala je Viki na kraju.

