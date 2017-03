ISTINA O LJUBINOM I NATAŠINOM RAZVODU? Bekvalčeva ga zavlačila 3 godine, sada želi da ispadne ŽRTVA?

Vest o razvodu pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg rukometaša Ljube Jovanovića uzdrmala je Srbiju kao malo koja priča u poslednje vreme.

Kako se nezvanično saznaje od izvora bliskih Bekvalčevoj i Jovanoviću, situacija navodno nije onakva kakvom se na prvi pogled čini.

foto Zorana Jevtić

"Pre svega, Ljuba je ovih dana izuzetno zauzet, bukvalno radi 24 sata dnevno, i na žalost, desila mu se ova situacija. On se oseća kao da mu prave aferu, da ga nazivaju onakvim i ovakvim, što svakako utiče na mišljenje javnosti. Ispada kao da ga je Nataša 'zavlačila' cele tri godine, oko deteta koje je Ljuba žarko želeo i oko svega ostalog. Moguće je da ona nije bila spremna za neke veće obaveze u toj vezi i da je sve vreme igrala neku svoju igru u glavi", počinje priču sagovornik.

Kako otkriva izvor blizak njima, Jovanović je prethodnih godina radio dva posla, borio se kao lav za tu porodicu, štitio Natašu od loših uticaja i vodio računa o njenom detetu, Hani, koje ima sa nekadašnjim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem.

foto Damir Dervišagić

"On je to dete bukvalno prihvatio kao svoje. Vozio ju je u školu, iz škole, išao na roditeljske sastanke, ma sve. Svedok sam da Ljuba nikada nije ni sedeo pored druge devojke, i drugarice je izbegavao zbog Natašine ljubomore. Priča o susretima sa bivšom devojkom iz Novog Sada je smešna, jer znam da on nije u kontaktu ni sa jednom bivšom. Nije čak ni davao izjave za medije niti se pojavljivao na njenim nastupima da joj slučajno ne bi naštetio".

Izvor dalje otkriva da ovakva pažnja nije bila uzvraćena, kao i da Ljuba smatra da ga Nataša navodno nikada nije podržala u poslu, ali i da je u poslednjih godinu i po dana počela da ga otvoreno podriva.

foto Damir Dervišagić, Dragan Kadić

"Na kraju je sve dovelo do ovog kraha koji se razvlači po novinama. Istina, situacija se mirno odigrala jer je Ljuba otišao iz zajedničke kuće. On je želeo decu sa Bekvalčevom, ali ona to nije htela. Od kada je izdala novi album, kao da je digla nos i postala previše važna, ne samo za Ljubu, nego za sve oko sebe. Igrala je samo za sebe, neki bi rekli sebično i samoživo, ni u čemu ga nije podržavala".

Nataša navodno želi da obrne situaciju u svoju korist ne birajući sredstva.

"Ona pokušava da sebe predstavi kao žrtvu, i na sve načine manipuliše, a u tome joj pomažu njeni prijatelji iz medija. Kao, ona sada nije kriva što se razvela već je Ljuba kriv, pravi od njega lošeg čoveka kako bi mogla što bolje sebe da predstavi u svrhu popularnosti", navodi izvor.

foto Dragan Kadić

(srbijadanas)

