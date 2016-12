JADRANKA BARJAKTAROVIĆ NA MUKAMA: Hoću da se UDAM, ali moj dečko NEĆE BRAK!

"On i ja kao da ne živimo tolike godine zajedno, uopšte ne pominjemo brak ni decu. Naravno da bih ja volela, ali šta je, tu je", iskrena je pevačica. Ona dodaje da bi joj bilo ispod časti da prva pomene dečku svadbu.

"Pre bih umrla nego što bih Mikiju rekla da treba da me zaprosi, ih, pa gde to ima. Kad se desi, desiće se. Mi se volimo i to je najbitnije", kaže Jadranka.

Foto: Printskrin

Autor: Foto: Printscreen