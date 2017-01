KARLEUŠA SREĆOM IZBEGLA NASTUP U DISKOTECI SMRTI: Nisam još ni svesna da je moglo da se desi NAJGORE

Jeleni Karleuši je Nova godina počela lepo u krugu porodice, ali priznaje da ju je događaj u Istanbulu veoma potresao. S obzirom na to da njen suprug, fudbaler Duško Tošić igra za turski klub Bešiktaš, Jelena je osetljiva kada se tragadije dogede u ovoj zemlji.

Jelena je nedavno da bude gost u diskoteci u kojoj se dogodio pokolj.

"Mi smo posle nastupa na stadionu Bešikštaš trebali da idemo u tu diskteoku da proslavimo pobedu. To je velepni klub u koji dolaze svetske zvezde. Terorizam u Turskoj je pošast koji nije problem turske niti ima veze sa islamom. Terorizam nema religiju. Religija terorizma je zlo! Mi svi to moramo da znamo, danas je to u Istanbulu, sutra u Srbiji. Kao građani sveta treba svi zajedno da reagujemo, da se borimo protiv toga.

Kada reagujem i pišem o Siriji, sve to utiče na nas, jer izbeglice iz Sirije prelaze preko nas, mi kao grđani treba da imamo neku svest o tome i da kao pojedinci dižemo glas protiv toga. Ja sam posebno pogođena time, jer nekih desetak minuta pošto je moj suprug napustio stadion na tom mestu je poginulo 40 ljudi, a ne znam koliko je ranjeno. Nisam još ni svesna da je moglo da se desi najgore. Turski naord je velik i ja se nadam da će uspeti da se izbore sa tim", rekla je Jelena i priznala je da je plaši odlazak u Tursku.

"Problem koji ne vidiš ne možeš da sprečiš, to nije rat. Terorizam je podmukla tvorevina izopačenih ljudi, uglavnom ginu nevini", zaključila je Karleuša.

