MRKONJIĆ O PORODIČNIM PROBLEMIMA: Žena me moli da je spasem iz hotela!

Ana Bekuta je u centru skandala nakon što je Kurir otkrio da je njen dečko Milutin Mrkonjić iselio ženu iz stana i smestio je u hotel, ali to je ne sprečava da radi punom parom.



Tako je folk zvezda preksinoć napravila havariju u jednoj beogradskoj kafani, gde se alkohol točio do ranih jutarnjih sati. I Mrka je zaigrao već posle prve čašice žestine!



Ljut na medije



Folk zvezda je u lokal došla u pratnji bivšeg ministra i sina Igora. Nije ni omirisala alkohol, već se pred nastup osvežavala mineralnom vodom. Dok je ona pevala, Mrka je iskoristio priliku da našu ekipu optuži za svoje porodične probleme.

- Samo mi pravite probleme. Mnogo sam ljut na vas. Koga briga za mene, moju ženu i ostale?! Ako hoćeš da znaš, mi smo u odličnim odnosima. Fantastično se slažemo! - ljutito je rekao političar, a zatim dodao:

- Moja žena nikad nije dozvoljavala da nam novinari dolaze, jednostavno nije iz tog sveta. Ne voli da se eksponira. Nikad nisam mogao medije da dovedem kući jer ona nije želela, a ja sam to poštovao. Rekla mi je da stalno sedite u hotelu i pokušavate da je uslikate i tražite intervju, ali ona će vam namerno kontrirati. Zvala me je danas i zakukala: „Molim te, zaštiti me!“ A ja je pitam: „Kako da te zaštitim?“ Ma, ostavite je na miru!



Ispašta i Ana



Mrkonjić kaže da ga boli što na kraju ispašta njegova draga Ana.

- Nije fer ni zbog Ane - zaključio je Mrka.

Bekuta pevala Mrki

TREBA VREMENA DA ZABORAVIM TE JA!



Bekuta je celu noć pevala i ispunjavala gostima muzičke želje, a više puta je pravila i selfije s njima. Najviše pažnje posvetila je, naravno, Milutinu, kom je ispunila specijalnu želju, otpevavši mu njegovu omiljenu pesmu „Treba vremena“.

- Treba vremena i vremena, da zaboravim te ja, svaki dan naše ljubavi dva su dana sećanja - pevala je Bekuta dok se Mrka topio.

Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Dragan Kadić