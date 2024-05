"VOLIM RADNIČKU KLASU, A NE I NERADNIČKU!" Vučić: Ne volim one koji žive 10 puta bolje od radničke klase, a kukaju

Povodom rakcija na predsednikovo nedavno obraćanje da treba da se više radi, Aleksandar Vučić je rekao da "voli radničku klasu ali ne i neradničku" i da kukaju oni koji žive deset puta bolje od radničke klase.

Na pitanje novinara šta je karta Srbije za budućnost, predsednik je odgovorio:

-Video sam danas negde da su napisali "Vučić mrzi radničku klasu", pa ja obožavam radničku klasu. Pa ja mrzim neradničku klasu, ja ne podnosim one koji bi da rade tri sata dnevno. Kad kažu hoćemo 6 sati radno vreme. Pa ne radite ni danas dva sata, kad bi bilo šest, rekli biste bolje četiri sata. Ja radničku klasu obožavam, živim za radnike. Živim za ljude koji vole da rade. Ja ne podnosim neradničku klasu. Kod nas je postalo popularno da volite neradničku klasu. Da 72 puta godišnje idemo od Maldiva, Sejšla do svih mogućih gradova u Evropi i svetu. Super, srećan sam što to ljudi mogu sebi da priušte. Samo nemojte da govorite da ne volim radničku klasu. Baš volim radničku klasu, a ne volim one što 10 puta bolje žive od radničke klase a samo kukaju.Aj budite fer pa bar pošteno priznajte. Recite da živite lepo i bolje i hvala radničkoj klasi koja nam je u tome pomogla - rekao je Vučić.