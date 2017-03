NASAMARILI SU SVE OSTALE: David i Aleksandra otkrili ukućanki PAROVA da je njihova veza LAŽNA!

Prvenstveno su prozivali Aleksandru da neprijatno miriše ispod pazuha, a kada su pitali Davida da li je to osetio, on je pokušao da odgovori ne ali nije mogao da dođe do reči.

Ovaj par je bio veoma iznerviran, posebno kada su ukućani komentarisali njihovu vezu.

Jelena Krunić je rekla kako je Aleksandra ponovo komentarisala Čabarkapu i da oni sve glume, na šta je Subotićeva pobesnela.

“Jeste, istina je sve si u pravu. Mi smo fejk, sve glumimo, sve što ste rekli je istina, a sada nas pustite na miru”, rekla je Aleksandra.

David je pokušao da se ubaci u razgovor, ali od Jelene i Aleksandre nije uspeo da dođe do reči.

Bonus video:

Autor: Foto: Printscreen