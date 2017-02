SARA JOVANOVIĆ: Nikada neću snimiti NARODNJAK, a evo zašto!

Čini se da je ona jedina ostala dosledna svojim stavovima da čuva svoju vezu daleko od očiju javnosti, za razliku od njenih mlađih kolega.

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je u vezi sa reperom Marčelom, pokušali smo da saznamo da li je ta ljubav i dalje aktuelna. Međutim, ona se samo nasmejala. Na našu konstataciju da žene menjaju frizuru kada su nesrećne u ljubavi, Sara kaže:

"Ako bi trebalo slušati tu rečenicu, onda sam mnogo godina nesrećna. Uživam u promenama i volim da eksperimentišem sa frizurama", izjavila je pevačica.

S obzirom na to da Jovanovićeva peva komercijalnu pop muziku, pitali smo je da li uspeva da preživi od toga.

"Za sada mi to uspeva, naravno, u ovom poslu se nikad ne zna, koji god muzički pravac da je u pitanju. Ja bih volela da ovo svakako bude moj posao jer me to najviše ispunjava - rekla nam je mlada pevačica, koja priznaje da nikada ne bi mogla da snimi folk pesmu", rekla je Sara.

"Nisam dobra da bih snimila narodnjak. Ne pronalazim se u tom žanru. Ljudima bi bilo čudno kada bih zapevala nešto drugo", bila je iskrena Jovanovićeva.

