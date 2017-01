ŠEMSA SULJAKOVIĆ OPLELA PO KARLEUŠI: Neznalice, po Nemačkoj pevaš moje pesme!

Šemsa Suljaković odgovorila je na provokacije Jelene Karleuše, koja je u „Zvezdama Granda“ rekla da su pesme Južnog vetra „seljoberske i džiberske“.



JK je kritikovala takmičarku zato što je pevala Šemsin hit „Svako me proleće na tebe seti“. Nakon što je izazvala burne reakcije kolega iz žirija, a naročito Bosanca i Snežane Đurišić, koju je baš razbesnela, nakon nekoliko dana oglasila se i Šemsa nazvavši Karleušine izjave „neukusnim i neznalačkim“.

I dalje hitovi



- Karleuša je morala da se brani od kolega iz žirija, koji su je napali sa svih strana, pa je kao argument za to što je pesme nazvala seljačkim kazala da su bile zabranjene na srpskoj nacionalnoj televiziji. E, da joj samo kažem da je Južni vetar zvuk, odnosno da su pesme bile pod embargom u celoj bivšoj državi, a po inerciji su najveću popularnost doživele kada ona nije bila ni rođena. I danas su svi pevači jednako popularni i traženi - rekla je Šemsa i nastavila:

- Pesma može biti samo dobra i loša. Njen komentar je bio u najmanju ruku neukusan i neznalački. Ja sam je slušala u Nemačkoj kad je pevala moju pesmu „Što me pitaš“ i šta da joj kažem osim da je napomenem da u celoj Srbiji, publika luduje za tim, kako je rekla, jadom, pa tako i za mojim pesmama - rekla je Šemsa za portal Glamurpress.



Pevala i Sinana



Pored Šemse, oglasio se i Mile Bas, osnivač Južnog vetra. On je postavio video na kome JK na nastupu peva pesmu Sinana Sakića, koji se takođe proslavio pod okriljem ove produkcije.



J. C. S.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Dragan Kadić