SERGEJU PRETI HAPŠENJE: Trifunović rekorder po broju prekršaja!

Tako je po broju saobraćajnih prekršaja "ušio" pevača Acu Lukasa, koji je nakupio 17 saobraćajnih kazni.

"Trifunoviću je trenutno najteža prijava za nedavanje podataka o tome ko je vozio njegov automobil u Beogradu u junu 2015. Poštou roku od osam dana taj podatak nije dostavio sudu, sud je izdao naredbu da ga policija privede. Iz istog razloga čeka ga suđenje izbog toga što je policiji prećutao ko je bio za volanom njegovog četvorotoškaša u oktobru prošle godine. Kamera je uhvatila kako jenepoznati vozač u njegovom vozilu učinio prekršaj i u decembru 2015, ali on se nije odazvao na poziv policije da kaže ko je to bio.Za svako delo mu preti kazna od 15.000 do 30.000 dinara", navodi naš izvor iz suda.

Osim toga, moraće i da plati 7.500 dinara za kršenje saobraćajnih propisa, a preti mu i zabrana vožnje na tri meseca. Uz to je zaradio i pet kaznenih poena.

"Ima još jedan takav prekršaj, na isti iznos, koji još nije pravosnažan. Takođe, jedan postupak iz aprila prošle godine mu je u prekidu jer sud nije mogao da ga nađe. Na izvršenju su mu dva prekršaja na iznose od 4.000 i 2.500 dinara", kaže naš sagovornik.

Sergej ne šenluči samo po Beogradu, već i u drugim gradovima, pa je tako Prekršajni sud u Novom Sadu zamolio kolege iz Beograda da po zamolnici saslušaju Trifunovića zbog prekršaja iz novembra prošle godine. Zamolnica za saslušanje stigla je u Prekršajni sud u Beogradu iz Subotice, ali zbog prekršaja od 26. novembra prošle godine", objašnjava naš dobro upućeni izvor.

Ipak, Trifunović je platio 60.000 dinara za čak šest prekršaja iz 2014. Sergej se takođe otvorio i za plaćanje kazni iz decembra 2014, kada je za tri prekršaja u sudsku kasu uplatio 19.000 dinara.

"Tada je dobio i 10 kaznenih poena i zabranu upravljanja vozilom mesec dana", navodi naš izvor.

Trifunoviću je u toku suđenje zbog neplaćanja doprinosa, a tu prijavu je dobio u aprilu 2014.

