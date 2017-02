TIJANA AJFON NAPUSTILA PAROVE: Izašla sam zbog Čabarkape i Kristijana!

Tijanu Maksimović Ajfon je produkcija „Parova“ nakon diskvalifikacije zvala da se vrati u rijaliti, što je ona odbila, kao i Dragan Tošić, s kojim je u seks-šemi, saznaje Kurir.

Neću da glumim budalu



To nam je potvrdila i Ajfonka, koju je naš poziv probudio oko podneva. Odmah nam je rekla da više nije mogla da podnese to što su svi učesnici pali u drugi plan zbog sapunice Subotić-Pantović-Čabarkapa, i da su joj veoma smetala telefonska uključenja Aleksandra Čabarkape i Kristijana Golubovića iz zatvora direktno u program.

- Neću više da glumim budalu i marionetu i da samo sedim i aplaudiram nekom Čabarkapi i Kristijanu, koji su niko i ništa. Ko su, bre, oni? Mi se takmičimo! Nemam ništa protiv Ljube i Aleksandre, one su stvarno super, ali aman više! Briga me više ko je čije dete, ko je s kim bio, ko je koga hteo da ubije i prebije, da li su mama i ćerka delile istog dečka ili nisu... A da ne pričam o javljanju Čabarkape i Golubovića iz zatvora! Oni su našli da pričaju o nečemu, strašno - rekla nam je Tijana nervoznim tonom.

Honorar je super



Naglašava da joj je u „Parovima“ do tog trenutka bilo super i da je bila veoma zadovoljna.

- Prezadovoljna sam svojim honorarom, koji je jedan od najjačih u kući, tako da me ova kaznica od 300 evra koju sam dobila neće mnogo ugroziti. Zvali su me iz produkcije da se vratim u rijaliti, ali odbila sam. Možda bih ponovo ušla za mesec dana, kad se malo smiri situacija i neke nebitne i dosadne stvari se stave po strani - kaže Ajfonka.





Marija Dejanović

Autor: Foto: Dragan Kadić,Foto: Stefan Jokić,Foto: Zorana Jevtić