VESNA RIVAS: Napila sam se pa SILOVALA muškarca!

Rivasova je objasnila kako je imala dva prekida trudnoće koja su ostavila traga u njenom životu. Ispričala je i kako ju je otac do 18. godine svakog meseca zajedno sa majkom vodio kod ginekologa da bi ispitali njeno devičanstvo, budući da se zabavljala sa dečkom koji je bio druge vere, a kojeg je neizmerno volela.

"Zabavljali smo se pet godina, to je bila čista platonska ljubav, čuvao me je za brak. Tri meseca pred 18. rođendan tata je digao ruke od proveravanja mog devičanstva, mislio gotovo je, kad nisam do sad - neću… Onda sam se ja napila i silovala sam tog dečka. Da, silovala sam ga", priznala je pevačica i zaprepastila sve.

"On me je kao čuvao za brak, a sve je sa strane kre*nuo… i tako pet godina! Čekala ja da tata popusti, dođem kod njega, popijem i… Vodili smo ljubav kao mladi majmuni sledećih šest meseci, dan-noć! Sve smo nadoknadili, to je bilo strašno! I, naravno, onda zatrudnim", ispričala je Vesna.

foto Dado Đilas

http://chats.viber.com/kurir