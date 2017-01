(VIDEO) ZORICA OSETILA JAK BOL: Brunclikova se hvata za glavu usred emisije!

Nikola Kuštrmović ima 22 godine i dolazi iz Prokuplja. On se predstavio pesmom "Krčma u planini" koju izvodi Nedeljko Bilkić. On je dobio svih pet stolica a Zoricu je zbog njega užasno zabolela glava.

Brunclikovu je zanimalo kako je beba i pozdravila njegovu suprugu.

"Što si se tako uplašio u početku? Malo je bilo zent? Kako je pesma odmicala, bio si sve bolji i bolji", kazao je Bora.

Maji se nije dopalo, a Zorica Brunclik se uhvatila za glavu kada je ona počela da komentariše.

"Da li smo Zorica i ja u istoj emisiji? Zašto si se uhvatila za glavu", zanimalo je Maju.

"Zabolela me je glava", odgovorila je Brunclikova.

"Zorica je odmah kada je čula njega da peva, to je onaj dečko koji je dobio sina. Meni je to mnogo bilo simpatično. Ona je bila sigurna da si to ti", kazala je Dragana i otkrila da joj se pevanje mnogo dopalo.

"Meraklijski. Da sam sad za nekim stolom, da ima čaša, zafrljačila bih čašu u neki ćošak. Nemoj molim te da menjaš fah", istakla je Zorica.

"Imao sam problema sa slušalicom, ali verujem ja kolegama da je to bilo dobro", objasnio je Šaban.

Nakon njega nastupio je Luka Maraš koji ima 23 godine i dolazi iz Ravnog Sela, a žiriju se predstavio pesmom ''Okuj me care'' koju izvodi Halid Bešlić. Bora mu nije dao glas.

"On može to mnogo bolje. Zna da peva i sigurno je tako otpevao zat što je umoran", kazala je Maja koja smatra da je takmičar pogrešio u izboru numere.

"Samo da vam kažem. Ovo više nije slučajnost. Ovo je onaj što je pevao "Kunem ti se životom". I podižem stolicu i vidim da je on", rekla je Dragana.

"Misliš da meni neko dojavljuje. Kad mi ne bude išla karijera, ja ću postati vidovita Zorka. Večeras si lep i i interesantan i ja se sva naježim kada ti pevaš", rekla je Brunclikova.

"U refrenu si razvalio. Ja samo imam mali animozitet prema tim persijsko avganistanskim pesmama", kazao je Bora.

Autor: EPK,Foto: Printscreen