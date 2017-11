SUTRA JE PRAZNIK, DAN PRIMIRJA: Ovo je radno vreme beogradskih pijaca

BEOGRAD - U subotu, 11. novembra, sve pijace koje se nalaze u sastavu beogradskog Javno komunalnog preduzeća "Gradske pijace", radiće uobičajeno.

Kako se navodi u saopštenju, zelene pijace u gradu radiće od 6 do 19. Garaža na pijaci "Zeleni venac" radiće po redovnom poslovnom radnom vremenu od 6 do 21 čas.

Otvoreni tržni centar - Novi Beograd (popularni "Buvljak") će raditi od 8 do 16. Na Dušanovcu - prodaja iz vozila vršiće se od 22 do 5.30. "Pijaca za promet starih stvari i robe sa greškom - Miljakovac" će raditi od 6 do 19 sati.

Tržni centar "Krnjača" (cvetna pijaca), radiće od 11 do 8 sati narednog dana, navodu se u saopštenju "Gradskih pijaca".

