100 MILIONA ZA NOVOGODIŠNJU ŽURKU U BEOGRADU! Svirke traju 7 dana, a ovo je program!

On je naglasio da će novogodišnji program trajati od 1. decembra do 31. januara 2018. godine i dodao da taj iznos nije veliki jer će u Beogradu biti priređen veći broj manifestacija namenjenih svim uzrastima nego ikada do sada.



Ne mislim da je mnogo 100 miliona dinara, jer očekujemo bar 20 odsto više prihoda. Ne radimo to zato što se nekom može, nego jer vidimo priliku da se zaradi novac, rekao je Mali novinarima na konferenciji povodom najave novogodišnjeg programa u Beogradu.

Upitan o tome kako su troškovi od 2014. godine sa osam miliona dinara porasli na 100 miliona dinara, Mali je kazao da "ove godine grad Beograd ne zavisi od sponzora, već će većina troškova biti pokrivena iz gradskog budžeta".



Gradonačelnik je dodao da na portalu Javnih nabavki postoje informacije o tome koliko će koštati svaki nastup izvođača.



On je dodao da će grad do 15. februara podneti izveštaj o prihodima i rashodima manifestacije, kao i da će deo prihoda biti odvojen u humanitarne svrhe.

foto: Damir Dervišagić



Mali je kazao da će novina ovogodišnjeg dočeka biti "Park budućnosti", "Bal za penzionere", "Seoce ispred Hrama Svetog Save" i dodao da će ove godine biti otvorena četiri klizališta - na Adi, ispred Muzeja savremene umetnosti, na Trgu Nikole Pašića i na Tašmajdanu.



Muzički program počeće 25. decembra i trajaće do 1. januara, a prisutne će između ostalih zabavljati IrieFm, Ana Stanić, Danijel Čehranov, Ilija Đoković, Prti BG i drugi.



Grupe "Ortodox celts" i "Ničim izazvan" održaće 29. decembra na Savskoj promenadi koncerte, a publiku će 30. decembra ispred Doma Narodne skupštine Srbije zabavljati grupe "Zana" i "Van Gogh" i izvođač Željko Samardžić.



U novogodišnoj noći koncert će ispred Doma Narodne skupštine održati bend "Balkanika", "Riblja čorba" i pevač Aca Lukas.



Pored koncerata, zainteresovani će moći da prisustvuju mnogim programima koji su namenjeni najmlađim i najstarijim građanima.

Kurir

Autor: Kurir.rs/Beta