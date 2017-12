ZAŠTITNIK GRAĐANA: Kontrolori u javnom prevozu nemaju pravo da legitimišu putnike

BEOGRAD - Zaštitniku građana od početka godine stiglo je 28 pritužbi građana na rad Busplus kontrolora. Najčešće su ukazivali na to da kontrolori vređaju, izbacuju iz prevoza i prete komunalnom policijom putinicima koji nemaju kartu, rekao je ombudsman Zoran Pašalić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

“Ispostavilo se da su građani u većini u pravu”, rekao je ombudsman.

Kako je navedeno, u prevozu propise svakodnevno krše građani koji ne plaćaju kartu, ali i kontrolori kada od njih zahtevaju ličnu kartu, što ne samo da je protivzakonito, nego je i protivustavno. Kako je napglasio zaštitnik građana, kontrolor u javnom gradskom prevozu nema pravo da legitimiše putnika.

"Ako putnik nema kartu, ponudiće mu da kupi posebnu kartu, ako on to ne želi, onda mu traži identitet, odnosno da kaže ime, prezime, jedinstveni matični broj i adresu. Ako posumnja da lice koje nema kartu nije to lice, onda mora tražiti asistenciju komunalne policije ili policije", rekao je Pašalić.

On je naveo i da, iako su kontrolori dužni da putniku bez karte najpre ponude tzv. posebnu kartu od 2.000 dinara, dešava se da građanima to

prećute, insistirajući da im uruče kaznu od 6.000 dinara.

Iako je praksa da kontrolori legitimišu građane u prevozu, naočigled svih, postala gotovo pravilo koje traje godinama, zaštitnik građana smatra da situacija još nije toliko uznemirujuća da bi preduzimao ozbiljnije mere od razgovora sa čelnicima javnog gradskog prevoza.

