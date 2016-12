BEOGRAD SIJA LEPŠE NEGO IKAD: Rasveta dovodi turiste i zaradu

Novogodišnja rasveta donosi nove turiste i zaradu Beogradu, i zato će narednih godina u nju biti još više investirano, potvrdio je gradonačelnik Siniša Mali.

- Nastavićemo da investiramo u novogodišnju rasvetu iz godine u godinu, sve više i više, jer to dovodi turiste. Od novogodišnje rasvete mi zarađujemo novac, a želimo da grad bude svetao i lep, da odaje prazničnu atmosferu i time ćemo se baviti - kazao je Mali gostujući na RTS.Tender nije namešten

On je naveo da je tokom prvih šest meseci ove godine Beograd imao više turista nego cele 2015. i da se u narednoj godini očekuje još više gostiju.Negirao je pojedine navode iz medija da je tender za novogodišnju rasvetu bio namešten i rekao je da je reč o standardnoj proceduri, kao i u drugim velikim gradovima, kao što je Beč.- Oni koji vide da Beograd nikad bolje nije bio osvetljen, nikad nije bio veći broj turista u gradu. Eto, to ih nervira i dovodi u problem. Meni je žao zbog toga - kazao je Mali.Gradonačelnik je najavio da će naredne godine početi izgradnja gondole koja će povezivati Kalemegdan i Park prijateljstva na Novom Beogradu, a planira se i izgradnja nove autobuske stanice u novobeogradskom Bloku 42, kao i početak rekonstrukcije Sava centra.Počeće i projekat beogradskog metroa, čija bi izgradnja mogla da počne za dve i po do tri godine.

