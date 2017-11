NEZAPOSLENIMA NAJVAŽNIJA VISINA PLATE, ZAPOSLENIMA LJUDSKI ODNOSI: Ovako rezonuju radnici u Srbiji kada traže posao

Za nezaposlene osobe, koje su u potrazi za poslom, najvažniji kriterijum pri izboru kompanije za koju će raditi je visina primanja, dok su kod zaposlenih lica, koje žele da menjaju firmu, najbitniji međuljudski odnosi i priznanje za obavljeni rad, pokazalo je istraživanje Infostuda.

Osim novca, najvažnije stavke za nezaposlene su radno vreme, sigurnost posla i mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja, a većina ispitanika, tačnije 51,3 odsto, kaže da nije bitno da li će zaposlenje naći u struci za koju su obučeni, ili van nje.

Gotovo svi nezaposleni ispitanici spremni su na volontiranje kod određenog poslodavca, ukoliko bi postojala mogućnost stalnog zaposlenja, pri čemu bi njih 40 posto bilo spremno da volontira do mesec dana, 30 procenata do tri meseca, a 11,5 procenata i do godinu dana.

Istraživanje je pokazalo da najviše traže poslove preko specijalizovanih sajtova za zapošljavanje, zatim preko porodice i prijatelja, Nacionalne službe za zapošljavanje i društvenih mreža.

Za zaposlene ispitanike, najvažniji kriterijumi na radnom mestu su, posle međuljudskih odnosa i priznanja za obavljen rad, dinamičnost posla i plata, koja je tek na četvrtom mestu.

Takođe, njih 49 procenata radi u privatnim kompanijama pretežno u domaćem vlasništvu, 25 procenata radi kod stranih privatnika, dok su ostali u kompanijama u pretežno državnom vlasništvu.

Skoro dve trećine, tačnije 63 posto ispitanika koji imaju posao, istaklo je da planiraju da ga promene u narednih godinu dana, 18 procenata bi to učinilo samo ako budu prisiljeni, dok ostatak ne razmišlja o promeni posla.

Istraživanje je pokazalo i da mladi, po završetku školovanja, najčešće očekuju da će posao dobiti u roku od tri meseca.

Istraživanje sajta Poslovi.infostud.com realizovano je tokom ovogodišnjeg VIII regionalnog onlajn sajma zapošljavanja i obrazovanja "Virtuelni dani karijera i znanja 2017", koji je održan od 11. do 18. oktobra.

U istraživanju je učestvovalo 393 osobe, od čega je 57,5 procenata nezaposlenih, 31,3 procenata imaju posao, dok 11,2 odsto ispitanika se i dalje školuje.

