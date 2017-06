VLADIMIR GAJIĆ NOVI PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA: Vratićemo advokatima ugled u društvu

Izborna skupština Advokatske komore Beograda (AKB) održana je danas u Sava centru, a za predsednika je između deset kandidata izabran advokat Vladimir Gajić.

Na skupštini je bilo pristuno više od 600 advokata, a Gajić će imati mandat od četiri godine

Na početku zasedanja, skupština je većinom od 416 glasova, donela odluku da se ponište izbori sa, kako je rečeno, nelegalne Izborne skupštine AKB, koja je održana 13. maja i na kojoj je izabrano rukovodstvo AKB i za predsednika Jugoslav Tintor.

Vladimir Gajić je pre izbora prilikom predstavljanja svog programa je istakao da građani advokate više ne vide kao zaštitnike pravde, i da on želi to da prekine i da u Komori uspostavi viša pravila igre. On je javnosti posalo poruku da će advokatura biti profesija s kojom neće biti šale.

Posle izbora, Gajić je za Kurir izjavio da se nada da će naći zajednički jezik sa ostalim kolegama u AKB.

- Najpre moramo da sačekamo da vidimo ko će biti potpredsednik Advokatske komore Beograda i koji će biti članovi Upravnog odbora, jer je predsednik samo prvi među jednakima. Najvažnije je da izađemo iz krize, i s obzirom na legalnost i legitimitet ove skupštine, na kojoj je bilo više od 200 delegata nego na skupštini 13, maja, nadam se da ćemo naći zajednički jezik sa ostalim članovima. Želimo da povratimo ugled o advukaturi i da se borimo za svoje mesto u društvu, naveo je Gajić za Kurir.

