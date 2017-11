SEKTOR BEZBEDNOSTI: Obezbediti potpunu kontrolu rada službi na unutrašnjem planu

Komentarišući temu kontrole sektora bezbednosti, stručnjak za bezbednost Ilija Životić za Kurir navodi da se ovoj temi treba razgovarati na način razumljiv običnom građaninu, jer se na prava građana pozivaju oni koji tu temu protežiraju u Srbiji.

foto: 29.04.2017.

- U Srbiji postoje organizacije i pojedinci koji se direktno finansiraju od stranih vlada i službi, i upravo oni su ti koji se najviše pozivaju na civilnu kontrolu službi. A upravo u zemljama iz kojih dolazi novac za njih, imamo službe bezbednosti sa najviše tajnih misija i najveću kontrolu i ugrožavanje prava i sloboda građana kroz nekontrolisano i sveobuhvatno prikupljanje podataka koje obuhvata neovlašćeno pristupanje kamerama za nadzor privatnih lica, elektronske pošte, internet pretraživača i ostalih vidova elektronske komunikacije.Takve organizacije i pojedinci toliko forsiraju ovaj pojam i po meni možda čak se to i graniči sa zloupotrebom da mi sada imamo situaciju da svako ko ima bilo kakvu funkciju, bilo kakvo udruženje ,stranku smatra da ima prava da nešto pita službe, da ima uvid u neke njihove aktivnosti.I to nije slučajno. Po meni to je razrađena taktika pritiska ne bi li došlo do popuštanja i kontrolore stranaca nad našim bezbedonosnim agencijama.I to nema veze sa strankom koja je na vlasti.To je proces koji traje od dvehiljaditih i on je jedna konstanta, kaže Životić.

foto: Kurir

On se pita šta treba da predstavlja civilna kontrola službi bezbednosti u savremenom društvu.

- Pre svega postojanje jedne ili više osoba u samom vrhu vlasti kojima direktor polaže račune za ono šta služba radi.To su kod nas premijer, vlada , savet za nacionalnu bezbednost.Oni su uostalom ti koji na osnovu državne politike formirane na osnovu poslaničke većine službama bezbednosti daju zadatke i smernice za rad. Predsednik po meni treba da dobija samo određene informacije jer on nema izvršna ovlašćenja , niti je on taj koji formira politiku države u mirnodopskim uslovima.Tako je bar po zakonu.Ali to je predmet dogovora vladajuće garniture, navodi Životić.



On smatra da kod nas postoji i odbor skupštine Srbije za kontrolu rada službi bezbednosti, ali da se pojedini članovi žale kako nemaju po njima odgovarajući pristup informacijama.

foto: Kurir

- Smatram da je to opravdano. Mišljenja sam da narodnim poslanicima apsolutno treba ograničiti pristup radu agencijama za bezbednost.Evo navešću jedan konkretan primer .Sulejman Ugljanin. Dojučerašnji poslanik, ministar u vladi koji danas poziva na cepanje Srbije ! Jel smo njemu trebali da damo podatke o mreži naših saradnika u Raškoj?, pita se Životić.



Životić smatra da je mnogo važnije pitanje obezbeđivanje potpune kontrola rada službe na unutrašnjem planu, odnosno da ta organizacija funkcioniše jedinstveno, da unutar nje nema frakcija koje bi sprovodile operacije na svoju ruku, sve u cilju povećanja produktivnost službe, jer svi mi smo njeni finansijeri putem poreza.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir