SUNCE TOPI JUČERAŠNJI SNEG: Nedelja donosi iznenadno razvedravanje širom Srbije! Ko preživi temperaturni ŠOK, pričaće!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, samo se još ujutru na jugu i istoku, uz nešto više oblačnosti, ponegde očekuje slab kratkotrajan sneg.

Vetar će biti slab i umeren, jugozapadni i južni, po podne i uveče povremeno jak, uglavnom u planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura biće od minus 3 do 1 C, najviša dnevna od 3 do 8 C. Uveče i tokom noći u severnim krajevima doći će do prolaznog naoblačenja, ponegde s kratkotrajnom kišom.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, uz slab i umeren jugozapadni i južni vetar.

Jutarnja temperatura biće oko minus 1C, najviša dnevna oko 7C. Tokom noći prolazno naoblačenje.

Prema prognozi za narednih sedam dana, biće uglavnom suvo i toplije, sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti, samo se u sredu očekuje prolazno naoblačenje sa kišom i padom temeprature, na visokim planinama sa snegom.

U petak na severu, a za dane vikenda i u ostalim krajevima doći će do naoblačenja sa kišom, koja će u nedelju, uz osetniji pad temeperature, preći u sneg i u nižim predelima.

