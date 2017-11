ZIMA OKOVALA SRBIJU: Jutarnje temperature u MINUSU, a ovo je detaljna prognoza za narednih 6 meseci! NEOČEKIVANE TEMPERATURE

U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno na istoku i jugoistoku ujutru i pre podne još ponegde sa snegom. Vetar slab i umeren, pre podne severozapadni, posle podne jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -5 stepeni C na severu do 2 stepena C na jugu i istoku, a najviša dnevna od 3 do 7 stepena.

Inače, tokom noći i sutra ujutru predviđeno je oblačno mestimično sa snegom u zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, uz stvaranje snežnog pokrivača, u nižim predelima od 10 do 15 cm, a na planinama i preko 20 cm.

Tokom noći i sutra ujutru više padavina očekuje se na jugoistoku i istoku. U Beogradu će ujutru na širem područja grada biti mraza i magle, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, pre podne severozapadni, posle podne jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 0 stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 5.

Prema izgledima vremena u narednih sedam dana, do 5. decembra, prognozira se da će u sredu jutro biti hladno sa slabim mrazem i maglom mestimično, tokom dana malo toplije, pre podne pretežno sunčano, u košavskom području jugoistočni vetar u pojačanju posle podne naoblačenje sa severa i zapada, mestimično sa slabom kišom.

Do kraja nedelje pretežno oblačno, u četvrtak i petak, mestimično sa kišom, više padavina u južnim i jugozapadnim krajevima, na višim planinama sa snegom, a za vikend i u ponedeljak hladnije, pa se sneg očekuje ponegde i u nižim predelima. Zatim se očekuje hladan period i bez padavina.



Januar

Prema prognozi, očekuje se blaži i malo suvlji januar. Ipak, srednja januarska količina padavina biće u granicama višegodišnjeg proseka.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 0,8 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 4,6 stepeni.

Mesečna suma padavina tokom januara biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 5 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 39 mm.

Februar

U februaru je prognozirana srednja februarska temperatura i količina padavina u granicama višegodišnjeg proseka.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 0,1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 6,5 stepeni.

Mesečna suma padavina tokom februara biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 5 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 28 mm.

Mart

I mart će biti blaži i malo suvlji, a srednja maksimalna temperatura vazduha biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 0,6 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13,1 stepen.

Mesečna suma padavina tokom marta biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 5 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 36 mm.

April

Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 0,6 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 19 stepeni.

Mesečna suma padavina tokom aprila biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku višim za oko 4 mm u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 59 mm.

