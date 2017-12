PREMIJERKA BRNABIĆ: Vlada u narednih nekoliko dana usvaja zakon o e-upravi

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je danas da bi zakon o e-upravi Vlada trebalo da usvoji u narednih nekoliko dana i prosledi Skupštini.

"Završavamo i drugu fazu e-beba koji će roditeljima omogućiti da se već u porodilištima prijave za roditeljski dodatak bez obilaska šaltera", rekla je Brnabić novinarima i dodala da bi to trebalo da bude završeno do kraja godine.

Ona je izrazila zadovoljstvo što je u prethodnih pet meseci, od kada postoji kancelarija za informacione tehnologije i e-upravu u toj oblasti uradjeno "veoma mnogo".

Podsetila je da je Skupština usvojila Zakon o e-poslovanju koji će zajedno sa Zakonom o e-upravi i predloženim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti činiti "ključ dobrog rada celokupne e-uprave".

Brnabić je podsetila da je u oktobru počeo da radi servis za overu zdravstvenih knjižica i da je danas otvorena mogućnost i e-plaćanja državnih usluga. "Radi se i na centralnom registru građana. Vlada je Skupštini uputila predlog izmena Zakona o džavljanstvu koji bi trebalo da se usvoji na prvom sledećem zasedanju, a koji će omogućiti da se napravi taj centralni registar", rekla je Brnabić.

Ona je istakla da se radi i na registru adresnih podataka.

"U Srbiji je još uvek više od tri miliona gradjana koji nemaju validne adrese jer recimo žive u ulicama gde kuće nemaju brojeve", rekla je Brnabić i dodala da će u Loznici biti uradjen pilot projekat za taj registar.

Objasnila je da je iz tekuće budžetske rezerve Loznici uplaćeno pet miliona dinara da završi štampanje tabli sa nazivima ulica i brojeva kuća.

Premijerka je istakla da se nastavlja rad na ukidanju pečata kao i na uspostavljanju e-potpisa i e-arhiviranja.

"Ponosna sam na to šta je do sada uradjeno. To mi daje razlog za optimizam, da ćemo brže nego što smo mislili uspeti da nadoknadimo propušteno i da ćemo moći za par godina da budemo lideri u regionu što se tiče e-uprave", naglasila je Brnabić.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Tanjug/Dimitrije Goll)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR VESTI UŽIVO: Evo ko je izneo šokantne tvrdnje da je radikal Spaho poslanicima podvodio prostitutke!

Kurir

Autor: Kurir