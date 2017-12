DANAS JE KRAJNJI ROK: Evo šta čeka one koji nisu izabrali profesionalnog upravnika zgrade! Koliko će to da košta, a kome će prinudni pokucati na vrata!

BEOGRAD - Rok za registraciju stambenih zajednica i izbor upravnika ističe danas, zbog čega će komunalni inspektori svima koji nisu ispunili ovu obavezu pokucati na vrata u sledećih nekoliko nedelja sa novim krajnjim rokom.

Iako svega 15 odsto zgrada u celoj Srbiji, tačnije 7.038 registrovanih, ima izabrane upravnike, uoči isteka zakonskog roka ovaj mali broj počinje da brine sve one koji nisu posao uradili na vreme. Mnogi se pitaju šta će se desiti s onima koji nisu ispunili zakonski rok, ali izgleda da taj rok nije poslednji.

foto: Dragana Udovičić/Ilustracija

- Iako danas ističe rok, oni koji nisu za ovih šest meseci stigli da se registruju mogu da odahnu jer će moći to da urade i u sledećih nekoliko dana. Komunalni inspektori će svakako krenuti u obilazak zgrada koje nisu registrovane i utvrđivati zašto to nije urađeno na vreme. Ako postoji valjan razlog za to, dobiće novi rok, do kada će moći da se izvrši odabir upravnika ali da se registruju - ističe Mirjana Kovačević iz Privredne komore Srbije.

Oni koji nisu odabrali upravnika u međuvremenu dobiće prinudne upravnike, iz redova profesionalnih upravnika koji su se kvalifikovali za ovaj posao, a njih će odrediti lokalna samouprava.

- Prinudni upravnici mogu biti na toj poziciji i dva i tri dana, ali i ostati sve dok stanari ne odrede ko će obavljati ovaj posao. Naravno i prinudni upravnik, ako im odgovara kako radi, može sa njima potpisati ugovor i ostati u zgradi na duže vreme, dok se ugovor ne raskine. Nama je bitno da ljudi ne osećaju pritisak rokova, već da odaberu ono što im najviše odgovara i ono što je najbolja opcija da se oni osećaju lepo u svojim domovima - objašnjava Kovačevićeva.

foto: Marina Lopičić/Ilustracija

U nekim gradovima veliki problem predstavlja i mali broj licenciranih upravnika. U Šapcu ih trenutno ima samo dvojica, a nema uredbe koja se tiče prinudne uprave i obaveza stanara. Slična situacija je i u Kruševcu i Užicama, ali razlog za to je što nisu još ni završili sve obaveze koje obuka podrazumeva.

U Kruševcu nema nijednog profesionalnog upravnika jer je tek sada polaganje ispita u Regionalnoj privrednoj komori. Prijavilo se samo osmoro kandidata i treba da prođu usmeni ispit u Beogradu. Takođe u Užicu profesionalni upravnici, njih 10, tek polažu usmene ispite, i to danas.

U gradovima kao što su Beograd i Novi Sad velika je trka među upravnicima i firmama koje takođe mogu voditi zgrade - agencije traže nešto manju sumu za svoje usluge, ali upravnici tvrde da tu ima caka.

foto: Filip Plavčić

- Oni dodatno naplaćuju održavanje zgrada koje upravo rade njihovi zaposleni, pa na kraju stanari prođu mnogo skuplje. Kao profesionalni upravnik dužan sam da za određene investicije prikupim ponude nekoliko firmi i da zajedno sa stanarima odaberem najbolju ponudu, a agencija koja se bavi održavanjem preko svog upravnika zgrade može da nametne svoje firme za određene radove, što može da košta stanare skuplje - tvrdi Nikola Ristović, profesionalni upravnik, dodajući da profesionalni upravnici zalažu sopstvenu imovinu i minimum 10.000 evra kao garanciju za svoj rad.

Naknada oko 300 dinara

Profesionalni upravnik ugovara sa Skupštinom iznos mesečne naknade. Uglavnom se rukovodi kvadraturom stana, a očekivanja su da će što je zgrada veća, on imati i veću zaradu. Iako nema pravilnika lokalnih samouprava oko obračuna naknade za prinudnog upravnika, nadležni su objašnjavali da će se u obzir uzimati prosečna zarada opštine gde se nalazi zgrada, spratnost, da li zgrada ima lift i centralno grejanje, od složenosti održavanja, kvadrature, da li će upravnik pržati i knjigovodstvene usluge. U većim gradovima, kao što su Beograd i Novi Sad, profesionalni upravnici su ustalili da cenovnik osnovnih usluga bude od 250 do 300 dinara po stanu.

(Kurir.rs/Blic/Marija Antonijević/Foto: Nebojša Mandić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI: Evo ko je izneo šokantne tvrdnje da je radikal Spaho poslanicima podvodio prostitutke!

Kurir

Autor: Kurir