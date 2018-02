SVEDOČENJE PUKOVNIKA JNA KOSTIĆA: Dobili smo naređenje: Srušite NLO! Pratio sam ga danima

Piloti koji su ga videli svojim očima opisivali su taj objekat uglavnom kao svetleću sferu, dok neki kažu i da je menjao boje. Ja sam ga pratio danima na svoja tri radara, a uživo sam ga video samo jednom. Pored ogromne brzine kojom se kretao, najčudnije je bilo kako je u sekundi samo nestajao! I vizuelno i na radarima.

Ovako se za Kurir priseća tada velike državne tajne bivše SFRJ prvi srpski stručnjak za radarske sisteme pukovnik prof. dr Aleksandar Kostić. I pre nego što je general Zvonko Jurjević u februaru 1975. dobio naređenje da na nebu iznad Podgorice juri neidentifikovani leteći objekat (NLO), o čemu je svedočio za Kurir, neobičnu letelicu na svojim radarima video je vojni inženjer Kostić dok je radio na radarskoj stanici na Prevlaci.

- Na ekranu se pojavio objekat koji je preko mora išao brzinom od 6.500 km na sat, što tada nije bilo tehnički moguće. Zapisali smo koordinate i predali ga centru u Splitu. Međutim, i oni su se pitali šta to pratimo i dali naredbu da brišemo cilj. Kolege su počeli da nas zovu „marsovci“. Onda su i piloti civilnih aviona iznad Ćilipa počeli da pričaju kako viđaju objekat koji lebdi i mota im se oko kabine - kaže Kostić.



Kada se NLO gubio s Kostićevih radara, pojavljivao se iznad Titogradske kotline, gde je Jurjević i pokušao da ga uhvati, ali pošto je imao sporiji avion, iz Beogradu su poslati „migovi“, ali i komandant 11. divizije PVO general Ismet Kulenović.

- Svakodnevno smo pratili te objekte i podizali lovce, za nekoliko dana smo imali oko sedam navođenja. Objekat je u deliću sekunde „skakao“ sa visine od 5.000 na 12.000 m. Vrhunac svega je kada je general rekao da gađamo metu i ja izdam komandu da pilot lansira raketu. Međutim, raketa ne može da uhvati cilj, neće da se lansira! Znači da je to telo bilo hladno, i nismo ni pokušali više da ga gađamo - kaže profesor i objašnjava zašto je posle toliko godina rešio da progovori o svemu:

- Nama je tada rečeno da je to državna tajna i da o tome ne smemo da pričamo i ispoštovali smo to. Da Jurjević nije progovorio, možda ne bih ni ja...



Državni projekat

NLO JURILA I MORNARICA



- U jednom trenutku na sedam do osam kilometara od tog objekta kažem lovcu koga navodim: „Priđi još“. Ali ne može. Kao da su bili vezani nekom prečagom, mi ubrzamo, on ubrza, mi usporimo, on takođe. Videla su ga tri moja radara, radari u avionu, ali i piloti golim okom. To je bio državni projekat, uključila se i mornarica, pa su ga videli i mornari na brodovima i njihovi radari - kaže Kostić.