DŽABE SUNCE, ZIMA NE POPUŠTA: Subota oblačna i hladna s kišom, a STIŽE I SNEG! Evo kada će OTOPLITI

U toku noći sneg ponegde i u nižim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniza temperatura od -1 do 3 C, najviša od 5 C na zapadu do 11 stepeni na istoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će u subotu biti oblačno i hladnije, po podne, uveče i noću povremeno sa slabom kišom. U toku noći moguć je i slab sneg. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura 1, najviša 6 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u nedelju će biti oblačno i hladno, mestimično s kišom, u planinama sa snegom, ujutro i pre podne sneg ponegde i u nižim predelima. Po podne slabljenje, a noću i prestanak padavina.

U ponedeljak razvedravanje i toplije. U utorak umereno oblačno i toplo, u većem delu suvo, na severu kratkotrajna kiša. U sredu i četvrtak pretežno sunčano i toplo. U petak i subotu naoblačenje s kišom.

