EKSPERT VARADI PROGNOZIRA: Ne verujem da će biti revizije tužbe BiH protiv Srbije

BEOGRAD - Nekadašnji zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u sporu sa Bosnom i Hercegovinom Tibor Varadi rekao je da ne veruje da će biti revizije tužbe BiH protiv Srbije i da bi se obnovio postupak po toj tužbi mora da postoji nova činjenica koja ukazuje na to da je Srbija imala genocidnu nameru u Srebrenici.

Da bi Međunarodni sud pravde prihvatio zahtev BiH za reviziju spora sa Srbijom nije dovoljno da postoji neka nova činjenica u vezi sa tim, već da to bude bitna činjenica takva da može da utiče na drugačiju odluku suda od one kojom je Srbiju 2007. godine oslobodio odgovornosti za genocid u Srebrenici, rekao je Varadi.

On je dodao da će u tom slučaju sud odmah na početku da oceni da li je činjenica takve težine.

Varadi je naveo da postoje dva roka za reviziju nekog postupka pred Sudom pravde.

"Ona se može tražiti šest meseci od saznanja za novu činjenicu ili 10 godina od izricanja presude", kazao je on.

Povodom tvrdnji bivšeg tužioca Haškog tribunala Džefrija Najsa da postoje novi dokazi nadjeni nakon 2007. godine i da je to temelj za podnošenje novog zahteva, Varadi je naveo da nije reč da li se tim činjenicama dokazuju nek nedela, "nego o tome da li postoji činjenica koja povezuje Srbiju sa genocidom u Srebrenici".

"Tu treba nešto zaista krupno. Jer ako se pokaže da je Srbija podržavala amiju RS, ili tako nešto, to teško može da ima neki značaj ili težinu. Pošto je reč o tužbi za genocid nadležnost suda je ograničena na genocid. Dakle, trebalo i nešto što bi moglo da ukaže na to da je Srbija imala genocidnu nameru", kazao je on.

Prema njegovim rečima, moralo bi da se dokaže da je Srbija inspirator Srebrenice. "Teško mi je da zamislim takvu činjenicu, ali naravno ne znam šta zna Džefri Najs. Jedino što je relevantno za sud jeste genocid. Lestvica je vrlo visoka", istakao je on. Na pitanje da li misli da je to nedostižno za BiH, Varadi je rekao da ne smatra verovatnim da će biti revizije, ali da bi ipak trebalo da čuje šta je ta činjenica koju podnose, ako je podnose.

