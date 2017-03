LETNJE RAČUNANJE VREMENA, A JESENJE TEMPERATURE: U Srbiji danas oblačno i svežije, do 15 stepeni

Više padavina na jugu i jugozapadu Srbije, gde je ponegde moguć i kratkotrajni pljusak i grmljavina.

Posle podne na severu, a uveče i u centralnim krajevima postepeno razvedravanje.

Na planinama, uz pad temperature, prelazak kiše u sneg.

Duvaće veter umeren i jak, severozapadni.

Najniža prognozirana temperatura od 2 do 7 stepeni C, a najvisa od 10 do 15 stepeni C.

U Beogradu će preovlađivati promenljivo oblačno i sveže, pre podne i sredinom dana kratkotrajna kiša, po podne postepeno razvedravanje. Vetar umeren, severozapadni, najniža temperatura oko 6 stepeni C, najviša oko 12 stepeni C.

Naredne sedmice se očekuje pretezno sunčano, samo još u ponedeljak ujutro na jugu i jugoistoku Srbije uz više oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg.

U ponedeljak i utorak ujutro hladno, u većem delu sa slabim prizemnim mrazem.

Od utorka temperatura u postepenom porastu.

