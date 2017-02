POBEDA NAKON 5 GODINA BORBE! Roditelji teško obolele dece dobijaju bolovanje i punu platu?

- I kada se sve odvija u najboljem redu, lečenje maligne bolesti traje dve godine. Za to vreme roditelj mora stalno da bude uz dete - kaže Sandra Malović Likić, socijalni radnik u NURDOR-u

Petogodišnja borba Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (NURDOR) za pravo na bolovanje i punu platu do detetovog punoletstva, ima izgleda da se završi pobedom. Nacrtom Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je sada na javnoj raspravi, predviđeno je da se pravo na naknadu zarade može produžiti zbog nege deteta do navršenih 18 godina i to u slučaju teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Kako objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja, o tom produženju odlučuje najviši stručno-medicinski organ na predlog zdravstvene ustanove u kojoj se dete leči. Po slovu sadašnjeg zakona, roditelji imaju pravo na bolovanje od samo četiri meseca. Budući da lečenje najtežih oboljenja često traje godinama, jasno je koliki je značaj izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Zahvaljujući inicijativi NURDOR-a, u nacrtu budućeg zakona predviđeno je da roditelj teško bolesnog deteta tokom bolovanja prima pun iznos plate, a ne 65 odsto, kao do sada. Ovakvim rešenjem znatno se poboljšava materijalni položaj porodica mališana obolelih od najtežih bolesti.

Sandra Malović Likić, socijalni radnik u NURDOR-u, podseća da je ovo udruženje pre pet godina podnelo inicijativu za izmenu zakona, budući da su mnogi roditelji dece na dugotrajnom lečenju bili prinuđeni da daju otkaz.

- I kada se sve odvija u najboljem redu, lečenje maligne bolesti traje dve godine. Za to vreme roditelj mora stalno da bude uz dete. U naročito teškoj situaciji su oni iz drugih delova Srbije čija se deca leče u Beogradu. Iako u glavnom gradu postoje tri roditeljske kuće u kojima su smešteni oni čija se deca leče od malignih bolesti, to je samo “kap u moru”, jer u njima ima mesta za svega 13 porodica - rekla je Malović Likić..

Sandra Malović Likić naglašava da statistički podaci svedoče da svakog dana jedno dete dobije dijagnozu kancera, a svakih deset dana jedan dečji život ugasi se zbog posledica maligne bolesti.

- Saznanje da je dete obolelo od najteže bolesti je užasan šok za porodicu. Roditelji su prinuđeni da iz korena promene svoju svakodnevicu, kako bi jedan od njih stalno bio uz dete. Mališani često veoma loše podnose hemoterapiju i potrebno im je da majka bude stalno uz njih. Drugi pak imaju veoma izražen apetit, pa su roditelji prinuđeni da spremaju kalorijski bogate obroke - kaže ova socijalna radnica.

