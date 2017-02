POLIKLINIKE KCS: Nema više listi čekanja, pregled u roku od 30 dana

Pult u holu Poliklinike KCS i ogromne gužve isped njega, kako pacijenata koji zakazuju prvi pregled tako i onih koji su došli na zakazani pregled, konačno je otišao u zaborav.

Prvi pregled kod specijaliste u KCS sada zakazuje izabrani lekar preko integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS-a), a na prvi pregled pacijenti ne čekaju duže od mesec dana.

Direktor Poliklinike Kliničkog centra Srbije prof. Milan Petrović rekao je da je uvođenjem popodnevnih smena značajno ubrzan protok pacijenata za pregled.

"Mi svakog dana u Poliklinici pregledamo oko 2.000 pacijenata. Od kada smo počeli da radimo popodne broj pacijenata u smeni je izmđu 200 i 250 u zavisnosti od broja doktora koji rade u pojedinim ambulantama", rekao je Petrović.

On je dodao da je radom u dve smene ubrzan "protok pacijenata" koji sada brže dolaze na red za specijalističke preglede, ne moraju više da šetaju od šaltera do šaltera da zakažu pregled, već to radi lekar u ordinaciji.

Petrović pojašnjava da u popodnevnoj smeni svakoga dana bude pregledano 200 do 250 pacijenata, da rade sve službe - internistička, endokrinologija, kardiologija, gastroenterologija, hirurgija.

U popodnevni rad, kako kaže, uključeni su svi lekari, uključujući i direktore, profesore, nema izuzetaka, što do sada nije bio slučaj.

"Ono što mi vidimo je da liste čekanja nigde nisu duže od 30 dana. To je po zakonu koji nalaže da pacijent ne čeka duže od mesec dana za prvi pregled", pojasnio je Petrović.

Radom Poliklinike u dve smene zadovoljni su i pacijenti. Na Klinici za kardiologiju, ima ljudi, ali ne i gužvi. Ne žele pred kameru, ali kažu da su zadovoljni kako stvari sada funkcionišu.

Milka Arsenijević iz Smederevske Palanke kaže da je došla sa mužem na kontrolni pregled i da nije bilo čekanja.

"Mnogo nam znači što Poliklinika radi posle podne, jer deca nam rade i sada mogu da nas dovezu. Takođe, dobro je što popodne rade sve službe, tako da može da se uradi i ultra zvuk", zadovoljna je Milka.

Vrata Poliklinike za pacijente su otvorena od 8 do 19 sati. U februaru 45.000 termina rezervisano je za pacijente koji dolaze iz domova zdravlja i bolnica i kojima izabrani lekar preko IZIS-a zakazuje preglede, dok je 30.000 termina rezervisano za interkliničke preglede.

Autor: Tanjug,Foto: Dado Đilas