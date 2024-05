"TATA I KATA SREDILI DA NE DIRAMO DUŠKA": Ovako je prljavi policajac obavestio Zvicera o "spasavnju" Roganovića

Odbegli kavčanin Duško Roganović krajem 2020. godine hvalio se članu svoje kriminalne ekipe da mu je tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović završio da ga sklone sa liste za hapšenje.

Istom sagovorniku pisao je i kako su ga sprovodili na saslušanje - da se tadašnji neformalni vođa policijskog Tima za posebnu operativnu podršku Petar Lazović ispričao sa njim kao da su drugovi i da mu je u poverenju rekao da je njegov otac preko Milivoja Katnića sredio da ga ne gone krivično.

To je deo spisa predmeta koje je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore formiralo protiv nekadašnjeg načelnika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK) i bivšeg glavnog specijalnog tužioca, sada uhapšenih Zorana Lazovića i Milivoja Katnića.

“Bili ovi maksimalno korektni, ovi spec. tim. Sa tri džipa smo išli, kao da si me ti vozio i drugovi. Pričali sve normalno kao da smo drugovi... A ovi inspektori, suština priče kao ima te svuda, u svako djelo i mora se stavit tačka na sve oko rata, inače ćemo te uhapsit’ jer je preveliki pritisak. Sve mi onaj Petar ispriča, baš korektno. Gura me u kolica. Onda da mi je završio Zoran da me maknu sa liste za hapšenje i sve kako je išlo, kako ih je Rale (Radoje Zvicer - prim. aut.) zamolio i oni izašli u susret... Da, baš bandit priča mi šta radi. Ma zaljubljen u oca. Al’ eto, baš korektno sa njihove strane. Sve mi ispričali, kako njihovo krilo me čupa, a ovi me trpaju da me zatvore. Zoran mi završio preko Katnića, tako mi reče Petar, samo me zamolio da nikome ne pričam”, poruke su koje je Roganović slao 22. decembra 2020. godine, nakon što je saslušan u SBPOKK-u.

"Ne dira se Duško"

Nepunih 20 dana pre toga, mlađi Lazović preko nekada zaštićene Skaj aplikacije, obaveštava Zvicera da su sredili da ne hapse Roganovića.

“Brate, da ti javim, sada sam bio na dogovor oko aktivnosti za ujutro u HN. Ono od ranije se ujutro realizuje, hapsi se šest lica, oko Roganovića. Ne dira se Duško kao što sam ti rekao, ali oko njega lica da”, šalje on 3. decembra 2020. godine Zviceru.

Istog dana obavestio ga je i ko je zaslužan za to što policija neće hapsiti visokopozicioniranog člana organizovane kriminalne grupe kavački klan.

“Pratnja ih drži dolje, Duška ne”, piše sada uhapšeni policajac Zviceru.

Kotoranin potom pita ko je na spisku za hapšenje, ali i traži da ih ne maltretiraju, a Lazović mu odgovara:

“Znam ove šta ćemo mi da hapsimo Rajić, Aleksić i Žmukić. Moja grupa đe ide, neće ih niko maltretirat... Neće ih niko dirat ove đe mi idemo. A Duška je tata od Kate tražio da se izostavi, svaka ga muka ubila iz kolica. Znam zato ja tebi rekao, čim mi je Z rekao”, šalje on Zviceru tog dana.

U desetinama poruka koje taj nekadašnji tajni agent šalje šefovima kavačkog klana i navodnom narko-bosu iz Pljevalja inicijalom “Z” označava svog oca Zorana Lazovića, a nadimkom Kata tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca.

Dan pre nego je obavestio Zvicera o spasavanju Roganovića, policajcima je svedok saradnik ispričao da je Duško Roganović preuzeo posao nabavke i distribucije kokaina nakon što mu je u Beču ubijen brat od strica Vladimir Roganović.

Prema tužilačkim spisima to nije bio jedini slučaj u kom su policajci i specijalni tužioci spasli Roganovića krivičnog progona.

Još krajem 2022. godine, po nalogu specijalnog tužioca Miloša Šoškića uhapšen je njegov tadašnji kolega Saša Čađenović, kojeg terete da ni 24. septembra 2020. godine svesno nije pokrenuo postupak protiv Roganovića, iako je svedok saradnik, Milan Kankaraš, tokom saslušanja u SDT-u, tog Novljanina označio kao organizatora ubistva Nikšićanina Predraga Peda Pejovića i osobu koja mu je naredila da prati “Mrvu i Kića”, čije ubistvo je planirao.

Petar Lazović je i o tome obavestio Zvicera, tvrde tužioci.

To je učinio 27. novembra 2020. godine, na način što je Kotoraninu poslao poruku: “Izvukli smo iz prijave Duška Roganovića, da znaš, to ti nisam rekao”.

Narednog dana Zvicer je poslao poruku jednom od vođa kavčana, Slobodanu Kašćelanu, u kojoj je pisalo: “Završio sam Dulu da ga ne hapse”, a ovaj mu je odgovorio: “Odlično, đe bi s njim u zatvor onakvim, ne daj Bože”.

Kako su navodno pomogli vođama klana

U spisima SDT-a konstatuje se da su bivši bezbednjak Zoran Lazović i nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić samo formalno preduzimali akcije protiv vođa kavačkog klana.

Objašnjava se da je Katnić znao šifre pod kojima vođe te zločinačke organizacije pišu na Skaj aplikaciji, ali da nije preduzeo ništa da ih procesuira.

Naprotiv, navodi se, on se saglasio sa stavom svog tada podređenog tužioca Saše Čađenovića da ne pokreće postupak protiv jednog od kavčana Duška Roganovića, čime je pomogao i Zviceru, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Radoju Živkoviću i drugima.

U dokumentima piše i da je Katnić obmanjivao javnost da su Belivuk i Miljković u Crnu Goru ušli na zahtev Republike Srbije i da se prema njima konstantno preduzimaju mere i radnje, dok je Zoran Lazović tim članovima kavačkog klana omogućio da nesmetano pređu granicu, na zahtev Radoja Zvicera.

Belivuk i Miljković bili su na crnoj listi crnogorskih bezbednosnih službi, a onda je sa njihovih imena skinuta zabrana.

“Vijesti” su objavile više transkripata sa Skaj aplikacije, koji dokumentuju da su bivši agent Petar Lazović i nekoliko njegovih kolega iz policije drugovali sa vođama kavačkog klana i njihovim kolegama iz Srbije, dok su čelnici policije i tužilaštva istovremeno uveravali građane da nemaju razloga za brigu.

Tada, navodi se u porukama sa Skaja, i kuju plan kako da namame suparničku, škaljarsku kriminalnu ekipu da krene u oružani napad na te Beograđane, namjerno šireći informacije o njihovom dolasku u Crnu Goru.

U eksploziji ostao bez nogu

Duško Roganović ostao je bez obe noge nakon što je 26. aprila 2017. godine, oko 15 sati sati, u Herceg Novom, eksplodirao “golf” kojim je upravljao.

Do detonacije je došlo na Jadranskoj magistrali u blizini glavne autobuske stanice u tom gradu dok se automobil kretao od Meljina ka Igalu.

Policija i tužilaštvo nikada nisu saopštili ko je pokušao da ubije navodnog člana kavačkog klana.

U toj eksploziji lakše je povređena jedna prolaznica.

Tri meseca kasnije, u noći 26. jula, u novskom naselju Dubrava ubijen je njegov otac Niko (66).

Još nije otkriveno ko su dvojica napadača koji su ga sačekali stotinjak metara od kuće u kojoj je živeo i u njega ispalili više hitaca.

Brat od strica Duška Roganovića, Vladimir Roganović (31) likvidiran je 21. decembra 2018. godine u Beču.

Godinu i dva meseca kasnije ubijen je i Duškov rođeni brat, Šćepan (36), koji prema tvrdnjama policije nije imao kriminalni dosije.

On je likvidiran u Herceg Novom, u jutro 13. februara 2020. godine, na stepeništu koje od Kanli kule vodi ka gradu.

Za to ubistvo optuženi su pripadnici škaljarskog zločinačkog klana - Krsto Vujić, Mili Bajramović, Igor Glavaš, Dino Ibrahimović, Miloš Komar, Igor Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Gvozdenović i Marko Radović.

