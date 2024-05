"OSUŠILA SU MI SE USTA, MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Evo kako je Marija Šerifović sa "Molitvom" odnela pobedu na Evroviziji 2007

Pevačica Marija Šerifović odnela je pobedu na Evroviziji 2007. godine kada je Srbiju predstavljala pesmom "Molitva".

To je ujedno i jedini put da je Srbija odnela pobedu na Evroviziji, a Marija je jednom prilikom otkrila kako se osećala za vreme takmičenja koje se tada održavalo u Finskoj.

- Što se tiče same pobede i trenutka kada ja postajem svesna da postoji opcija da pobedim, to je bilo posle prvog polufinala. Pogledala sam snimak preko trideset puta! Iskreno, ja sam mislila da ću da umrem u tom polufinalu. Trenutak u kome ostaneš sam na onim stepenicama…..Nameste ti mikrofone, slušalice i dovedu te ispred bine, ali kada ostaneš sam na tim stepenicama, ne znam koji je izraz adekvatan da ga upotrebim, to su najstrašnija tri minuta u mom životu, jer ti moraš da stojiš tu dok peva ovaj prethodni- ispričala je Marija svojevremeno.

- To je toliko strašno, mislim strašno je ako nećeš da se obrukaš, ako ti je svejedno nije važno. Meni su se u momentu osušila usta, povraćalo mi se, bila sam žedna, išlo mi se u wc, ja sam mislila da ću da umrem u tom polufinalu. Mislila sam samo Bože šta ako nešto promašim, zgaziće me. Gde ću onda, da se vratim kući ne mogu, da kažem da sam polomila nogu, ne mogu - prisećala se Šerifovićeva.

- Stajala sam na tim stepenicama i čekala, ja ovako mala sam se još smanjila na metar i deset. Ništa, dolazi trenutak kada moraš da izađeš i shvataš da ti nema spasa. Taj hod do bine je bio težak, e onda kada sam zauzela poziciju rešetanje je moglo da počne- ispričala je Marijau emisiji „Iz profila“.

- U finalu mi je bilo sasvim svejedno, čak sam nešto bila i polupijana. Pili smo neko belo vino, ja u nekim japankama, u nekoj trenerci hodam po onoj dvorani, šalim se sa ljudima. Kažu mi da se spremim, mene je bolelo uvo. Zapravo koliku sam ja tremu imala u polufinalu, oni su troduplo veću imali u finalu- sa osmehom je ispričala ona za "Grand".

Podsetimo, Teya Dora se plasirala u finale Evrovizije, a nakon završetka prve polufinalne večeri nije krila uzbuđenje.

- Iskreno, proba mi je bila baš dobra, ali kad sam završila nastup, kao da nisam znala šta se desilo. Došla sam u "green room" i pitala moj tim da li je sve bilo dobro. Nisam bila svesna šta se dešava. Mnogo me je ovo obradovalo. Inače, kad smo imali probu, prvu zemlju koju su prozvali bila je Srbija. Pomislila sam kad bi tako stvarno i bilo. I desilo se - rekla je ona i dodala:

- Ovo je bio tek početak, sad idemo još jače. Idemo na neko mesto, da izdivljamo, da budemo najjači! Neću da pričam mnogo, ali mislim da ima šanse za sve u ovom momentu, rekla je ona za "Telegraf".

