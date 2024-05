KAKVA REAKCIJA PUBLIKE ČEKA IZRAELSKOG PREDSTAVNIKA NA EVROVIZIJI? Eksperti tvrde: Politizacija Zapada je već dugo prisutna

Srbija je ponovo u finalu Pesme Evrovizije. naša Predstavnica Teya Dora sa pesmom "Ramonda" sinoć je nastupala u prvom polufinalu a gledaćemo je i u završnoj večeri u subotu 11. maja.

Najveći evropski festival pop muzike prvi out je održan 1956. godine i nastao je iz lepe ideje - da se umesto ratova i sukoba u Evropi peva.

Ipak, od početka ga je pratio politički ton, koji je poslednjih decenija kulminirao. Iako na papiru nisu dozvoljene pesme s političkom konotacijom to pravilo je više puta prekršeno, između ostalog baš u Švedskoj 2016. kada je pobedila predstavnica Ukrajine Džamala s pesmom posvećenoj masovnoj deportaciji Krimskih Tatara. Rusiji je od 2022. godine zabranjeno učešće zbog rata u Ukrajini, a ove nije bilo sankcija za Izrael.

Dragoljub Kojčić, politički filozof, i Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe, govorili su ovoj temi za jutarnji program Kurir televizije.

- U vreme takozvanog hladnog rata, dok je postojala ravnoteža sila, onda je zaista postojao i nešto što možemo nazvati taj treći civilni sektor u kome su zaista delovale one sile koje pokušavaju malo da smire te napetosti. Mislim da je sama Eurovizija kao i recimo sportska takmičenja poput Olimpijade i fudbalskog i košarkaškog prvenstva, bilo upravo to što treba da bude. Dakle, taj poligon estrade evropske pre svega, on je bio zaštićen činjenicom da postoji ravnoteža sila. Međutim, danas kada su te sile počele da budu u konfliktu i to jednom ozbiljnom i oružanom, mada čak i pre toga došlo je do apsolutne politizacije svega živog. Dakle, pre svega sportski događaji su politizovani. Ja nikada nisam mogao da prihvatim činjenicu da se neke zemlje isključuju sa Olimpijade, a u nekoliko olimpijskih ciklusa je upravo to bilo. Naravno, tu je dominirao politički zapad koji je arbitrirao ko može da učestvuje, ko ne može. Time su zapravo demantovali samo antičko poreklo Olimpijade gde su dolazile i međusobno zavađene državice grčkog civilnog prostora - rekao je Kojčić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Međutim, kad je u pitanju Eurovizija. Ja se sećam početka, bila je crno-bela televizija i dobro se sećam one uvodne špice "Eurovision" i tako dalje. Sve to bilo je simpatično i davalo je neku nadu, iako je politički, istok bio isključen iz Evrovizije. Ali to je jednostavno bilo jedno drugačije vreme. Šta se danas događa? Već odavno zapravo, Evrovizija je postala jedna vrsta forenzičke platforme za iskazivanje političkih ideja, političkih prava i za emitovanje političkih poruka. Ja ne mislim da je Evrovizija nameštena, mada nikad ne treba isključivati te duge prste iz senke. Pa su onda nekada dobijale pesme koje umesto da budu šlageri, bile su u stvari političke koračnice. Neverovatno kako su tačno dobijale one zemlje koje su tada bile politički favoriti političkog zapada.

Čoban se osvrnuo na neke primere politizacija Evrovizije koji su bili više nego providni.

- Prvi deo ovog rata u Ukrajini je počeo 2014. godine, tako da je bilo logično da bude politizacije već narednih godina na Evroviziji. Što je i bilo kada je pobedila Ukrajina 2016. godine sa pesmom "1944". Naravno kao što se svi sećamo pre 2 godine je pobedila Ukrajina. Mada politizacija je i ranije postojala kada je reč o regionalnom glasanju. Komšije su uvek glasali, a i očekivalo se da glasaju jedni za druge - rekao je Čoban i dodao:

foto: Kurir televizija

- Sada imamo situaciju da je Rusija sklonjena sa Evrovizije zbog agresije na Ukrajinu. Iako geografski nije u Evropi Izrael on nije kažnjen zbog ovoga što se dešava u Gazi. Naravno svi znamo zašto, veći deo zemalja zapadnog sveta, pa i članica EU, nema isto gledanje na ovo što se dešava trenutno u Gazi, kao što imaju neke druge zemlje i biće interesantno videti kakve će reakcije biti tokom drugog polufinala. Odnosno kako će publika reagovati na pesmu Izraela i da li će imati neke negativne reakcije.

Kurir.rs

