POSMRZAVASMO SE: U Srbiji i danas veoma hladno sa SNEGOM, temperatura u MINUSU

Na jugu i istoku biće od pet do 10 centimetara, u brdovito-planinskim predelima i više, a zbog jakog istočnog i severoistočnog vetra očekuje se lokalno stvaranje snežnih nanosa, upozorio je Republički hidrometeorloški zavod.

Foto: Marina Lopičić

Danas će jutarnja temperatura biti u intervalu od -9 do -4, a do 25. januara od -12 do -8, lokalno i oko -15 stepeni.

Najviša dnevna tokom celog perioda u većini mesta biće od -4 do 2 stepena, a u mestima sa duzim zadrzavanjem magle i niza.

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa snegom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača.

Foto: AP

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, istočni i severoistočni, pa se lokalno očekuje stvaranje snežnih nanosa.

Jutarnja temperatura biće od -9 do -4, a najvisa dnevna od -3 do 0 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se postepeni prestanak padavina.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Jutarnja temperatura biće oko -4, a najvisa dnevna oko -1 stepen.

Foto: Beta

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, biće hladno u većini dana suvo, samo se u noći ponedeljak na utorak u jugozapadnim i južnim krajevima uz nešto više oblačnosti očekuje retka pojava snega.

U jutarnjim satima umeren i jak mraz, a od subote mestimično i magla koja se po kotlinama i ponegde u nižim predelima može zadržati duže tokom dana.

Foto: AP

U nedelju i ponedeljak umeren i jak jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima.

Krajem perioda naoblačenje, mestimično sa snegom, prvo u severnim i zapadnim krajevima.

Autor: Tanjug,Foto: Beta