PRED NAMA SU 3 LEDENA DANA: Položajnici, na božićno jutro i do MINUS 15, u nedelju OPET SNEG!

Naime, novi ledeni period počinje baš za predstojeće božićne praznike, tačnije na Badnji dan. Posle noćašnjeg pada temperature na popriličan minus, sledi nam još "deblji" pa će tako na božićno jutro u nižim predelima biti i do minus 15, a u planinskim i do minus 22!

Ledeni će biti Badnji dan, Božić i drugi dan Božića, koji će biti okončan početkom novog snega, koji će nastaviti da pada i u ponedeljak. Biće izuzetno hladno, a dnevna temperatura će se kretati od - 9 do - 3. Znači, neće doći ni do nultog podeoka, a kamoli u plus.

Posle predstojećeg ledenog talasa, sledi period otopljenja, kaže Todorović i dodaje da je to sasvim normalno u toku zime i da će se takvi periodi smenjivati sve do proleća.

Todorović, gostujući u jutarnjem programu TV Pink, nije hteo da prognozira na duže staze kada je reč o vremenskim uslovima, ali je rekao da će se do marta smenjivati hladni i topliji periodi.

- Daleko je kraj zime, verovatno ćemo imati sličnih epizoda i u januaru i u februaru - kazao je meteorolog i dodao da je sve to normalno i uobičajeno za ovo doba godine, kao i da će do kraja zime još biti i hladnih perioda i niskih temperatura.

