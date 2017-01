SEĆANJE NA HEROJA: Srđan Aleksić je umro vršeći svoju ljudsku dužnost

Srđan Aleksić, Srbin iz Trebinja, ubijen je na današnji dan pre tačno 24 godine, dok je spasavao svog sugrađanina Bošnjaka. Na njegovoj umrlici je pisalo: „Umro je vršeći svoju ljudsku dužnost“.



Srđanov herojski čin ostao je zapisan u novijoj istoriji kao najplemenitiji čin tog doba. Hrabri mladić je na trebinjskoj pijaci video kako pijani vojnici maltretiraju čoveka. Legitimisali su ljude i zatekli Alena Glavovića, čiji je neoprostivi greh bilo to što je bio Bosanac.

Počeli su da ga, naočigled cele pijace, surovo tuku. Reagovao je samo Srđan i pokušao da spase komšiju, ali vojnici su sav svoj gnev preusmerili na Aleksića. Nemilosrdno su ga tukli kundacima pušaka sve dok nije pao u komu, u kojoj je bio šest dana. Umro je na Savindan, u 27. godini.

- Omladino, vama govorim, jer vas je ovde najviše. Pogledajte, svud okolo su humke vaše braće. Evo danas, kad u ovu istu grobnicu spuštam i moga Srđa, nadam se da će ovo zlo stati. Danas mi je neobično teško jer dolaze mi mnogi prijatelji, poznanici i sugrađani da mi izraze saučešće, a neki od njih i da se pozdrave sa mnom, jer odlaze iz ovog grada i možda se nikad u njega neće vratiti - rekao je Srđanov otac Rade na sahrani.

Alen Glavović

ON JE POGINUO DA BIH JA ŽIVEO



Alen Glavović, koga je Srđan Aleksić spasao, danas živi u Švedskoj, ali svake godine posećuje grob i porodicu hrabrog srpskog mladića.

- On leži, a ja hodam. Ležao bih ja, a on bi hodao. Ispalo je da je on poginuo za mene. Tako je valjda moralo biti - rekao je jednom prilikom Glavović.