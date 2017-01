SRBIJA ĆE BITI NAJHLADNIJA U EVROPI: Za vikend će nas OKOVATI LED, u Beogradu čak MINUS 15!

BEOGRAD - U Srbiji se sutra ujutru očekuje delimično razvedravanje, posle podne ponovo kiša i sneg, a u petak i subotu će biti veoma hladno, s najnižom temperaturom do minus 15, na planinama i do minus 22 stepena.

Ujutru i pre podne očekuje se razvedravanje, ;posle podne na severu a u toku noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najniža temperatura biće od minus šest do minus dva, najviša od dva do osam stepeni.

Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugozapadni, uveče i noću zapadni i severozapadni. U Beogradu će se ujutro i pre podne delimično razvedriti, ali popodne dolazi naoblačenje, a uveče i noću kiša i sneg. Najniža temperatura biće minus tri, najviša pet stepeni.

U Beogradu do -15 (Foto: Umbrella)

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče i noću zapadni i severozapadni. U Srbiji će u četvrtak biti oblačno i malo hladnije, mestimično sa snegom, na severu posle podne uglavnom suvo, a severni vetar biće u pojačanju.

U petak, subotu i nedelju biće pretežno oblačno, vetrovito i veoma hladno, u južnim, istočnim i centralnim delovima sneg, u brdsko-planinskim predelima stvaranje nanosa. Najniža temperatura biće od minus 15 do minus sedam, u planinskim predelima od minus 22 do minus 15, najviša od minus devet do minus tri stepena.

Srbija najhladnija u Evropu

Vrlo hladna vazdušna masa sa područja Evroazije izvršit će katapult hladnoće na zapadni deo Balkana uzrokujući temperature za 14 do čak 19 stepeni nižim od normalnih prosečnih vrednosti za januar.

Ovaj prodor hladnoće mogao bi biti jedan od najjačih koji je zabeležen još od čuvene sibirske hladnoće iz februara 2005. godine.

Ono što će biti pomalo neuobičajeno jeste da će Bosna i Hercegovina zajedno sa Srbijom biti najhladniji deo evropskog kontinenta u periodu od 5. do 9. januara.

Vreme narednih dana

Od ponedeljka se očekuje pretežno oblačno i toplije sa snegom i kišom. U Beogradu se narednih dana očekuje slično vreme, a u petak i subotu najniža temperatura će biti od minus 12 do minus osam, najviša od minus osam do minus pet.

Biometeorološka prognoza za sredu, 4. januar: Nastavlјa se nepovolјan uticaj meteoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Posebna opreznost se preporučuje cerebrovaskularnim bolesnicima, astmatičarima i reumatičarima. Kod meteoropata su mogući bolovi u kostima i zglobovima, glavobolјa i razdražlјivost.

Autor: Agencija BETA,Foto: Fonet