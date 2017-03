(UZNEMIRUJUĆE) DA IH NIJE BILO, ZORANA NIKAD NE BI NAŠLI Dečaci na rukama nosili telo srpskog heroja

Trećeg dana agresije na SRJ u kasnim popodnevnim časovima major Slobodan Perić ( tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći krajem maja 2010.) i kapetan I klase mr Zoran Radoavljević poleteli su sa lovcima Mig -29 sa Batajničkom aerodroma u susret NATO letelicama iznad severa Srbije. Dok su se nalazili iznad Zrenjanina naređeno im je da se okrenu ka Valjevu prema neprijateskom avionu, koji je bežao. Povećali su brzinu i krenuli u poteru za lovcem.

HEROJ BOMBARDOVANJA: Sećanje na pilota Zorana Radosavljevića

Oba su prošli koroz oblake gde ih je čekalo jato neprijateskih aviona koji su krenuli na njih. Bio je to drugi okršaj jugoslovenskih i pilota NATO alijanse u samo tri dana. Pokojni pilot Perić je video 4 bela traga koji su nestali, što je bio znak da su na njih ispaljene rakete koje su oni pokušali da izbegnu. Poslednja Zoranova reč bila je: "Bežim u oblake". Za to vreme Perić je pravio svojim migom protivraketne manevre. Prva je promašila, ali je druga pogodila njegovu letelicu u desni motor. Pilotska palica više nije reagovala i mig je počeo da gubi na visini. Perić je ručicu za katapultiranje povukao na 7.000 metara visine i uspeo da se spase. Prizmeljio se u RS gde je posle kraće polemike sa meštanima da nije NATO pilot spasen i prebačen u Srbiju i time izbegao zarobljavanje.

Iako je prvobitno saopšteno da je Zoran oboren kod Loznice, njegovo telo i olupina aviona nađeni su nadomak Bijeljine.

"Zahvaljući dečacima od 16 i 17 godina iz okoline Bijeljine, Zoran je sahranjen! Trup aviona bio je na livadi, kljun na jednoj planini, a njegovo telo sa sedištem na drugoj. Dečaci su uzeli merdevine i ćebe od jedne bake. Umotali ga i predali vojsci Republike Srpske. Vojnici su ga peške preko njiva preneli u bolnicu u Loznici.

- Ubrzo su došli američki vojnici i maltretirali meštane da kažu gde je pilot - priča teško uzdišući Zoranova majka Rada, koja svakog dana obilazi sinovljev grob na beogradskom groblju Lešće, pisao je Kurir 2006. godine.



SEĆANJE NA HRABROG PILOTA: Za vikend Memorijalna regata Zoran Radosavljević

Perić je dolaskom na Batajnicu saznao za Zoranovu pogibiju. Kapetan I klase Zoran Radosavljević odlikovan je, posthumno, medaljom za hrabrost i unapređen u čin majora.



Njegove kolege su tražile da mu država kao i u slučaju pukovnika Milenka Pavlovića dodeli orden narodnog heroja, ali to do do danas niko nije uradio.

Sećanje na Zorana Radosavljevića i danas ne bledi. Zoran nije voleo samo nebo, već je bio i veliki zaljubljenik u more. Osim kao pilot, magistar nautike oprobao se i kao uspešan jedriličar. U njegovu čast svake godine se održava " Zokijeva regata", koja je počela prvo da se održava u crnoj Gori, a posle osamostaljenja te republike preseljena je na Savu i Dunav i postala je jedna od masovnijih manifestacija. Kolege pamte kao sjajnog druga i vrsnog pilota, najmlađeg koji je u Jugoslaviji ikada leteo na migu-29. Rođen u Prištini u februaru 1965, Radosavljević je smatran za jednog od najperspektivnijih oficira VJ koji je trebalo ubrzo i da doktorira. Potiče iz vojničke porodice, otac mu je bio oficir JNA.

Foto: Printscreen YouTube