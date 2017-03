(VIDEO) PROŠLO JE 18 GODINA SEĆATE LI SE OVOGA: Ovo je čuvena pretnja Mikija Vujovića

Miki Vujović, vlasnik nekadašnje TV Palma, nije propuštao nijedan dan da svojom čuvenom olovkom i dubokim uzdahom pošalje upozorenje i upre prst u one je u one koji su nas bombardovali.

" Dođite nećete se vratiti, ili dođite, vratiti se nećete".

- To je rečenica po kojoj me pamte. A šta drugo reći nekome ko hoće da ubije moj narod? On i nije ništa drugo nego krvolok i ubica. Spletom okolnosti sam počeo da se pojavljujem u emisijama. Pošto sam još u aprilu 1998. znao da će Srbija biti bombardovana, a političari su pričali samo o skidanju spoljnog zida sankcija, morao sam ja da kažem ono što oni nisu hteli. Tek kada je počelo bombardovanje, počeo sam češće da se pojavljujem i govorim duže. Bog mi je dao sposobnost da gledam u kameru i bez podsetnika pričam, ako treba i dva sata. Ako neko misli da je to lako ili da je to moj egoizam, pozivam ga da proba da učini slično. Tog proleća 1999. svi su pričali o TV Palma, ali mi za to od države nismo dobili nikakvu pohvalu, za razliku od mnogih, rekao je pre sedam godina za jedan mediji Miodrag Miki Vujović.

