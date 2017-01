ZIMA NE POPUŠTA: Još jedan SIBIRSKI DAN pred Srbijom, najviša temperatura -10

Duvaće slab i umeren, severan i severoistočni vetar. Jutanja temperatura od -17 do -14, najviša dnevna od - 14 do -10 stepeni.

U Beogradu oblačno i veoma hladno vreme.Vetar slab i umeren, uglavnom severni. Jutarnja temperatura oko -14, najviša dnevna oko -10 stepeni.

Do četvrtka jutarnja temperatura kretaće se od -16 do -10, lokalno i niža, u planinskim predelima oko -22 stepena. Najviša temperatura do srede od -10 do -5, od četvrtka u porastu.

Očekuje se relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Osobama sa povišenim krvnim pritiskom, cerebrovaskularnim i psihičkim tegobama se savetuje oprezu. Preporučuje se adekvatno odevanje zbog izrazito niskih temperatura.

