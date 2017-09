IVAN NINIĆ O BATINAŠIMA: To su ortaci Vučića i Stefanovića, policija nije reagovala ni onda, a neće ni danas

BEOGRAD - Ivan Ninić iz Centra za vladavinu prava reagovao je na pisanje Kurira o šokantnim dešavanjima na dan predsedničke zakletve Aleksandra Vučića, kada su batinaši brutalno tukli novinare i građane.

- To su paradržavne strukture koje služe kao instrument Aleksandru Vučiću za obračun sa neistomišljenicima, pošto bi bilo malo nezgodno da tu ulogu preuzme policija. Ona je bila nemi posmatrač svega toga, jer bi bilo nezahvalno da direktno u tome učestvuje, ali je ok da učestvuje indirektno i to se vidi i iz onog skupa gde policija posmatra i ne reaguje, očigledno u tom trenutku znaju ko su ti ljudi i kakva im je uloga i može se pretpostaviti da je postojao dogovor kako će se uvoditi red na tom skupu, gde policija neće imati direktnu inicijativu da preduzima bilo kake aktivnosti, a sumnjiva lica u organizaciji SNS su preduzela tu ulogu organizatora i redara - rekao je Ninić.

- Policija nije reagovala ni onda, neće ni danas, možda postoji mogućnost reakcije nakon objavljivanja fotografija, ali sam pesimista da će biti procesuirana jer iza njih stoje direktno Vučić i Stefanović. To su njihovi ortaci i drugari kojima odrađuju prljave poslove, a pitanje je kakvi su im dosijei i gde ih policija drži, verovatno u fioci. Ja verujem da će neko pregledom fotografija uspeti da ih identifikuje - kaže Ninić za Kurir.

