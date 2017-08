VELIKO SPREMANJE O NAŠEM TROŠKU: Gašić spiskao 2,9 miliona za fotelje i burgije!

Direktor BIA Bratislav Gašić bacio se na sređivanje službenih prostorija, ali i trošenje para - i to građana Srbije! On je raspisao tender za nove radne stolice i kožne fotelje, na šta je spiskao čak pola miliona dinara, dok je za specijalne uređaje za uništenje dokumenata utrošio preko milion dinara!



Otkako je preuzeo dužnost direktora, Gašić je rešio da obnovi inventar i osveži prostorije Agencije, pa je tim povodom raspisao čak sedam tendera. Osim nameštaja, nabavio je i uređaj za uništavanje papirnih dokumenata, zatim stolarski i bravarski materijal, projektor visoke rezolucije, GPS navigator, molerski materijal, ali i alat i opremu. Samo za tri javne nabavke, za koje je zaključen ugovor, prvi čovek BIA potrošio je 2.877.380 dinara građana Srbije, što je u visini 60 prosečnih plata, koja je u julu iznosila 48.101 dinar.



U tehničkoj specifikaciji za nameštaj navedeno je da je naručeno 14 komada radnih stolica u crnoj boji sa visokim naslonom, sa fiksnim rukonaslonima, koja su tapacirana u štofu prve klase. Na spisku se nalazi i četiri komada radnih fotelja sa visokim naslonom, fiksnim rukonaslonima od metala, tapacirane u koži. Pored toga, naručeno je i 34 komada konferencijskih stolica koje su tapacirane u koži, sa niskim naslonom, ali i šest komada klub fotelja i jedna kuhinjska stolica. Prema obaveštenju o zaključenom ugovoru, ugovorena vrednost javne nabavke iznosila je 530.218 dinara bez PDV.



Kada je reč o nabavci uređaja za uništenje papirnih dokumenata i optičkih medija sečenjem, Agencija je naručila ukupno šest komada, a ugovorena vrednost nabavke iznosila je 1.099.400 dinara bez PDV.



Gašićevim rasipničkim potezima tu nije kraj jer je za javnu nabavku - stolarski i bravarski materijal potrošeno čak 1.247.762 dinara bez PDV. Agencija je naručila više stotina komada šarki, spojnica, burgija, tiplova, brava, uložaka za brave, ručica i drugo.



Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija smatra da je problem taj što ne postoji nikakav plan nabavki koji je vezan za realne potrebe institucija.

- Trebalo bi da postoji neka vrsta kataloga koji bi ukazao na to u kom je vremenskom periodu nešto potrebno promeniti i koji je to optimalni rok. Važno je da postoji neki plan koji bi bio jedinstven za sve institucije zahvaljujući kom bi se tačno znalo kada je nešto potrebno promeniti. Bilo bi dobro da postoji neki model za servisiranje i obnovu kada je reč o nameštaju, automobilima, tehničkoj opremi. To bi institucijama dosta olakšalo njihovu procenu i uštedelo vreme - kaže Dobrašinović.



Do zaključenja broja Gašić nije odgovarao na pitanja Kurira da li su ove nabavke bile neophodne.



Gašićevi ispadi BIOGRAFIJA PUNA BLAMA

Političku karijeru bivšeg ministra odbrane, a danas prvog čoveka BIA, pratile su brojne kontroverze i skandali. Osim što mu se na teret stavlja nesrećni slučaj pada helikoptera, Gašić je pokazao i da ne poštuje žene kada je na prostački način novinarki B92 rekao da „voli novinarke koje lako kleknu“. Ovaj naprednjak ostaće upamćen i po tome što je njegov lik oslikan na fresci u Crkvi Svetog Jovana, na brdu Bagdala iznad Kruševca, čiji je i ktitor.

