RUŽIĆ SE SPRDA S DAČIĆEM: Ivice, ne brini, neću ti ništa!

Potpredsednik SPS Branko Ružić izjavio je za Kurir da se grohotom smeje na mogućnost puča u stranci i ozlojeđenu poruku Ivice Dačića da će napustiti kormilo partije. Lider socijalista jasno je rekao da mu je dosta svega i da neće više biti predsednik SPS, jer je svima za sve uvek on kriv, i u stranci i u koaliciji.



Međutim, Ružić, za koga smo objavili da se sprema da Dačiću izmakne predsedničku fotelju u SPS, ne veruje u ovakav ishod i tvrdi da njegov stranački šef ne ide nigde, iako je Dačić to jasno i otvoreno rekao.

- Težnja medija za senzacionalizmom je legitimna, međutim, ne proizvodi nikakve pozitivne efekte po budućnost naše države. Dačić i ja smo bliski saradnici dugi niz godina, tako da na sve insinuacije mogu samo grohotom da se nasmejem. Niti će Dačić otići, niti će SPS nestati, niti će biti smena u SPS. Mi smo demokratski ustrojena partija u kojoj se izbori organizuju na transparentan način.

To što je Dačić biran od 2003. godine za predsednika četiri puta govori o njegovom kvalitetu, viziji, kao i o timskom, vrednom i predanom radu svih nas iz rukovodstva. Perspektiva SPS je zagarantovana kako u političkom, tako i u personalnom smislu. Dušebrižnici neka budu relaksirani - poručio je Ružić za Kurir.



Dačić u afektu



Kako je naglasio, on na ozbiljan način sagledava bavljenje politikom.

- Trenutno se nalazim na regionalnoj konferenciji RESPA u Tirani, gde zastupam politiku Vlade Srbije i afirmišem pozitivnu praksu sveobuhvatne reforme javne uprave koju sprovodimo. Takođe, predsednik Dačić to čini svakodnevno u kapacitetu ministra spoljnih poslova u interesu građana Srbije - napominje Ružić, koji obavlja dužnost ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.



Potpredsednik SPS Novica Tončev ne veruje da će Dačić zaista napustiti čelnu poziciju u stranci, jer je to najavio u afektu.

Novica Tončev, foto: Stefan Jokić



Gorčina i zamor



- To bi u ovom trenutku moglo da ima nesagledive posledice i po SPS i po državu. Bilo je za njega i težih trenutaka od 2008. godine do danas, pa je sve stoički pregurao i nije bilo ni govora o povlačenju. Izjavu tumačim kao trenutnu posledicu gorčine i zamora od lažnih prijatelja i njihovih kombinacija. Uvek sam mu i privatno i javno savetovao da “filtrira” lažne prijatelje i savetnike, jer svi znamo koliko mu štete nanose - izjavio je Tončev.

Dragan Marković Palma, foto: Zorana Jevtić



I Dačićev koalicioni partner Dragan Marković Palma, koji vodi JS, smatra da su trzavice između Dačića i Ružića “izmišljene priče”.

- Meni se Dačić nije žalio ni na saradnike u SPS niti na koalicione partnere. Koliko je meni poznato, u SPS ne postoje svađe. Znam da je Dačić podigao partiju iz pepela i da s Vučićem uživa najveći ugled u međunarodnim odnosima. Dačića treba da čuva ne samo SPS već cela Srbija - poručio je Marković.



Vladimir Đukanović

LIDERI MORAJU DA TRPE UDARCE



Koalicioni partner socijalista SNS se zasad drži po strani.

- Kad ste predsednik partije, to jeste nezgodno, uvek ste svakome za sve krivi, za sve ste odgovorni. Tu donekle mogu da razumem gospodina Dačića, ali ako se prihvatite takvog posla, onda morate da budete spremni na sve moguće udarce i da se s time nosite. Mislim da postoji prilično jaka prozapadna ujdurma da on bude sklonjen odatle, ali ne bih u to dalje ulazio - izjavio je poslanik SNS Vladimir Đukanović.

