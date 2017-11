ĐURIĆ: Priština koči formiranje ZSO

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da ne veruje da Priština samostalno koči formiranje Zajednice srpskih opština, jer za svaki potez ili njegovo nepreduzimanje ima prećutnu ili eksplicitnu saglasnost dela međunarodne zajednice koji je podržava.

"Šest godina učestvujemo u razgovorima, 236 sastanaka, hvala bogu doprineli smo da se sačuva mir, ali nisam još video nijedan značajniji potez koji je Priština povukla ili nije povukla, a da za tako nešto nije imala prećutnu ili eksplicitnu saglasnost onih koji ih podržavaju u delu međunarodne zajednice", rekao je Đurić odgovarajući na pitanje novinara o ZSO.

To, dodaje, Prištinu ne amnestira od obaveze da sprovede ono što je dogovoreno.

"Ta štoperica koja je ovde u Beogradu radi. Danas je 1675. dan od kako duguju formiranje ZSO", kaže Đurić.

Na pitanje o ponavljanju lokalnih izbora u Partešu, Djurić je rekao da je Srpska lista meta pritisaka Prištine što se, dodao je on, vidi i na primeru poništavanja izbora u Partešu gde je kanididat Srpske liste pobedio u prvom krugu.

Podsetio je da je i na druge primere pritisaka na Srpsku listu, navodeći da su njeni predstavnici saslušavani, hapšeni, vođeni u takozvanu kosovsku obaveštajnu službu, da je 16 Srba u Leposaviću optušteno sa posla samo zato što su bili za Srpsku listu i za jednistvo sa državom Srbijom.

"Ti pritisci se nastavlju i to samo pokazuje koliko nekome ne odgovara i koliko se neko panično plaši toga da Srbi budu složni, da svoju politiku koordiniraju sa državom Srbijom, sa predsednikom Vučićem, da deluju homogeno kao što nisu delovali u ranijim istorijskim periodima, a sada počinjuj da deluju i deluju zahvaljujući tom jedinstvu koje stvaramo", rekao je Đurić.

Poručio je da Srbi ne mogu biti korišćeni kao folklor za politički establišment u Prišitni.

"To nije više slučaj i to više nikad neće biti slučaj. Srbi su danas na KiM složni, jedinstveni, okupljeni oko svoje države Srbije, svoju politiku usaglašavaju i koordiniraju sa nama i tako će ostati. Srpska lista će nastaviti da se bori i za to ima našu punu podršku", podvukao je Đurić.

