PREDSEDNIK REPUBLIKE SRPSKE MILORAD DODIK ZA KURIR: Znam ko me u Sarajevu želi mrtvog

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da će, umesto suda, istorija dati konačni odgovor o tome ko je zapravo general Ratko Mladić, za kojeg je, kako smatra, „rezervisano mesto heroja“. Nakon što je Mladića Haški tribunal pre nekoliko dana osudio na doživotni zatvor, Dodik u intervjuu za Kurir najavljuje da će RS nekadašnjem ratnom komandantu pomoći da u žalbenom postupku dokaže svoju nevinost. S druge strane, naglašava da je nedopustivo da su u Hagu osuđeni samo Srbi, dok za srpske žrtve uopšte nema pravde.



Da li Republika Srpska može da preduzme nešto nakon haške presude kojom je Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor?

- Republika Srpska i njena javnost su rekli šta misle o toj presudi, o karakteru i načinu na koji se u Haškom tribunalu sudi samo Srbima i srpskom rukovodstvu za kolektivnu, odnosno komandnu odgovornost. S druge strane, za Bošnjake i Hrvate i njihove zločine nad Srbima nema ni individualne odgovornosti. Republika Srpska će se u ovom trenutku držati jedinstveno. Naravno, niko od nas ne vidi da je bilo imalo napora međunarodne javnosti da se brojni zločini nad Srbima kazne. To je ključna stvar i tema sada nakon presude Mladiću. Hag nije mesto pravde.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, foto: Zorana Jevtić



Dakle, Ratko Mladić može da računa na pomoć RS?

- Republika Srpska će pomoći njegovom timu u pogledu žalbe i odbrane u drugostepenom postupku. Nastojaćemo da uložimo dodatne napore da prikupimo podatke koji mu mogu pomoći. Ima našu podršku.



Šta mislite, da li će mu dozvoliti lečenje u Rusiji?

- Videlo se da je Haški tribunal, bez obzira na to što je Mladić bolestan i nije sposoban da prati suđenje, po svaku cenu hteo da mu presudi. To se videlo i na sam dan izricanja presude. Da je reč o demokratskoj instituciji, Tribunal bi sigurno uvažavao njegovo zdravstveno stanje. Ranije su date najviše garancije da se on pusti na lečenje u Rusiju. Treba mu omogućiti adekvatno lečenje. Nadam se da će ga poslužiti zdravlje i da će moći da se brani u drugostepenom postupku.



A može li Bosna i Hercegovina da iskoristi ovu presudu Mladiću i pokrene reviziju tužbe protiv Srbije za genocid?

- Nema tu elemenata za to. Ta priča je samo pusti san i pretnja koja nema nikakvog smisla. Srbija je dovoljno pravno, politički i državno moćna da ne mora da se osvrće na ovakve pretnje. Za obnavljanje je potrebna odluka na nivou Bosne i Hercegovine, a što se tiče Republike Srpske, te odluke nema, a šta god oni da odluče, to im neće proći. To je tema koja služi potrebama sarajevske politike da drži pažnju nacije. Srbija nije krivac, ona je već suviše bila kažnjena sankcijama koje su joj bile nepravedno uvedene, ogromnu smo štetu preživeli zbog toga... Sada već znamo da su i Markale nepravedno poslužile kao osnov za uvođenje sankcija Srbiji.

General Ratko Mladić, foto: Foto: EPA



Nakon izricanja presude Mladiću, vama su iz Federacije stigle ozbiljne pretnje smrću, a tu se čak navodi i da „Srbe treba istrebiti“...

- Uvek kad bude neki takav događaj koji polarizuje čitavu javnost stignu pretnje. Tako se dešava u kontinuitetu. Na nadležnim organima je da se bave tim pitanjem, ja nemam ni nameru ni želju da se bavim time. Moje je da se bavim svojim poslom. Naravno, nisam ni glup ni lud da ne mislim da postoje određeni krugovi u Bosni i Hercegovini koji bi se na ovakav način obračunavali sa ljudima.



Da li ste očekivali onako burne reakcije nakon što ste nedavno crtali novu mapu Balkana, čime ste prekrojili neke sadašnje granice?

- Očekivao sam da će biti zanimljivo. Znate kako, taj neki „civilizovani svet“, koji se ovde pojavljuje i drži nam neke lekcije o pravu na demokratičnost, zloupotrebljava sada ovu priču. U tom intervjuu su insistirali na tome da je to hipotetičko pitanje i ja sam dao svoj lični hipotetički odgovor. Moj lični stav i stav Republike Srpske je da ne priznajemo Kosovo, to je sastavni deo Srbije... Takođe, Bosna i Hercegovina ne može da prizna Kosovo. Kosovo je jedna veštački i politički stvorena tvorevina, koja je, u suštini, u funkciji ocrnjivanja Srbije i srpskog naroda. Najvažnije državno srpsko pitanje danas je Kosovo. O svojoj teritoriji odlučuje samo Srbija i u tome podržavam zvaničnu politiku Beograda.

Bakir Izetbegović, foto: AP



Član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović tu, dakle, ne može da ostvari svoje namere i eventualno prizna Kosovo?

- Ne, on tu ne može ništa. Od toga tek nema ništa. Politička karijera Bakira Izetbegovića je u krizi, izgubio je partiju, izgubio je izbore u Srebrenici, izgubio je pola poslaničkog kluba... U poslednje vreme je izgubio sve što se može izgubiti. Naravno, sada koristi te neke univerzalne teme, poput sukoba. Naravno da nema ništa od sukoba.



Kada Izetbegović kaže da je za celovitost Bosne i Hercegovine spreman da ide do kraja, uključujući i rat, šta vi odgovarate?

- Ako bi krenuo iz Sarajeva prema Banjaluci, mogao bi da dođe do Zenice. Ne znam kuda bi dalje mogao.



Iz kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića ovih dana je rečeno da Srbija zapravo ne želi pripajanje Republike Srpske?

- Nisam to čuo. Srbija je na poziciji poštovanja teritorijalnog integriteta sopstvene državnosti. Ovde niko ne govori o tome da će Republika Srpska to uraditi večeras ili sutra, ali je sasvim sigurno kao jedna od mogućih opcija izdvajanje iz Bosne i Hercegovine ukoliko se njen status ne reši u skladu s Ustavom BiH. Ne možemo bežati od toga i reći da to samo sanjamo.

Ratni zločinac Naser Orić, foto: Profimedia

O Naseru Oriću LAŽE, IMA PATOLOŠKU POTREBU DA PONIZI SRBIJU

Ratni komandant Armije BiH Naser Orić tvrdi da nesmetano ulazi u Srbiju, iako je na poternici zbog zločina nad Srbima. - Mislim da laže. Orić ima patološku potrebu da ponizi Srbiju i srpske državne strukture. On je jedan obični spletkaroš koji ima na umu samo da se obračunava sa svim što je srpsko. Mislim da on ne sme ni da priđe granici Srbije, nema nijednog svedoka za ovo... Sad se on podsmeva ovoj priči.

Smatrate, dakle, da je izdvajanje Republike Srpske iz BiH i te kako realno?

- U tom nedavnom intervju za Dojče vele je hipotetički pitano - ako se odvoji Kosovo, šta ćemo s Republikom Srpskom. Pa ne može Republika Srpska ostati izvan tih procesa. Ona ima ista prava i ne mogu da naprave presedan od Kosova. I to se sve češće vidi. Kao što vidimo, Kosovo ne može da postane član Ujedinjenih nacija, sve više zemalja otkazuje priznanje nezavisnosti koje je obezbeđivano nasiljem bivše američke administracije širom sveta...



Da li ste odustali od referenduma o nezavisnosti Republike Srpske, koji ste duže vremena uporno zagovarali?

- Slušajte, ja mislim da će se ovde još toga završavati izjašnjavanjem naroda na referendumu. Tako i ovo pitanje može da se vrati na dnevni red bilo kad ukoliko se uspostavi konsenzus svih u Republici Srpskoj. A oni koji su protivnici načina da odlučujemo o bilo čemu, pokušali su da devalviraju značaj referendumskog načina odlučivanja. Ali kao što sam rekao, ako postoji saglasnost da se održi referendum o bilo kom pitanju važnom za Republiku Srpsku, onda i treba da ga bude.



Ovih dana je bila godišnjica potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Da li on danas funkcioniše u praksi?

- Republika Srpska je time upotpunila državnost, ali Bosna i Hercegovina, kako je propisuje Ustav, danas ne postoji, ona je dodatno centralizovana nasiljem visokog predstavnika i kao takva nije prihvatljiva za nas. Za nas je prihvatljiva samo onakva kakva je predviđena Ustavom. Međutim, ono što je u Ustavu BiH upisano kao pravo Republike Srpske znatno je devalvirano, a oni koji je trebalo da štite Dejtonski sporazum onako kako je napisan čine međunarodni kriminal kršeći upravo taj međunarodni sporazum, a sve uz političku saglasnost tada najmoćnijih - bivše američke administracije i Evropske unije.

Karla del Ponte, foto: ISS



O Del Ponteovoj Karla vršila pravno nasilje nad Srbima

Bivša glavna tužiteljka Haga Karla del Ponte kazala je da ste vi nostalgični za onim što se dešavalo pre mnogo godina, ali da sada, nakon ovakve presude Ratku Mladiću, nema šanse da ostvarite sve o čemu sanjate. Kako to vidite? - Šta ima ona mene da komentariše? Otkud ona zna u šta ja verujem? Ona u Hagu nije bila u funkciji pravde nego u funkciji nasilja prema Srbima. Nije uspela da dokaže ni ono za šta se i sama navodno zalagala, to je ona „žuta kuća“ u kojoj su Srbima vađeni organi... Nemam nikakvo iskustvo s njom, ja imam Republiku Srpsku u vidu, imamo međunarodni sporazum i ono što mislim da je potrebno jeste poštovanje Ustava BiH i ne prihvatam ništa van toga. A šta je u njenoj glavi i šta ona misli, to me savršeno ne zanima.



Odnosi Srbije i RS NIKAD BOLJA SARADNJA

Pratite političku scenu Srbije. Kakva je vlast, a kakva je opozicija? - Možda je nepotrebno da ja kažem bilo šta o toj temi. Samo ću da kažem da Republika Srpska sa Srbijom sada ima najbolji period saradnje. Zahvalni smo vlasti u Srbiji na pažnji koju pruža Republici Srpskoj, realizujemo brojne projekte, naši realni problemi su prepoznati... Što se tiče odnosa vlasti i opozicije, to je stvar demokratskih procesa u Srbiji.



Razgovarao Boban Karović

