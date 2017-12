ĐUKIĆ DEJANOVIĆ: Ne isključujem parlamentarne izbore!

Ako neprihvatanje tuđih stavova do te mere remeti rad najvišeg zakonodavnog tela, možda Narodna skupština zaslužuje da bude sastavljena od drugačijih personalnih rešenja, pa i drugačijih partijskih opcija, izjavila je ministarka bez portfelja i potpredsednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić Dejanović.

"U periodu od 60 do 45 dana pre beogradskih izbora postoji mogućnost da se raspišu i vanredni parlamentarni izbori. Ja nemam parametre i pokazatelje, niti mislim da je neophodno da se ide tim putem, ali ne mogu isključiti parlamentarne izbore, izjavila je Dejanović.

"Narod povremeno mora da nas oceni, mada nisam za to da nas previše često ocenjuje, a poznat je i stav mojih drugova socijalista i moj da je jedan mandatni period dovoljan da nas ocenite i posle da nas ne birate nikada, ili da ponovo glasate za SPS", rekla je ona.

Dejanović naglašava da je pozicija poslanika više nego odgovorna.

Za to kako će se oni ponašati, odgovaraju građanima koji su glasali. Ne kako će iznositi političke stavove, to rade u skladu s potencijalom i vokabularom, ali vređanje drugih ljudi, posebno pretnje. Kažu da sam tolerantna, ali nemam nimalo razumevanja za to, izjavila je ona.

Ali, smatra Dejanović, ako ćemo izbore imati za šest meseci zbog nepodnošljive atmosfere u parlamentu, ili zato što ih traži opozicija, bolje je da budu sa beogradskim! Prema njenim rečima, SPS je odlučila da u slučaju da ne izlaze na izbore u Beogradu zajedno sa Srpskom naprednom strankom, njen kandidat za gradonačelnika bude Aleksandar Antić.

Definitivna procena će biti u narednim danima, mislim da će se do kraja godine znati idemo li odvojeno ili zajedno, najavila je.

Beogradski izbori su važni, ali mi smo građani koji volimo da proslavljamo sve praznike. Kad se sve to bude završilo, idemo do usijanja u aktivnost, zaključila je Dejanović.

